Andratx ultima los detalles para su presencia en Fitur con el lema “Andratx ho és tot 365”

El Ayuntamiento de Andratx ultima estos días los preparativos para su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero, dentro del escaparate de Illes Balears.

La delegación andritxola, formada por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, el regidor de Turisme, Lluís Toni Sieiro, y la técnica de turismo, viajará a la capital con el objetivo de dar a conocer el municipio como un destino vivo durante todo el año, a través del nuevo vídeo promocional que lleva por lema “Andratx ho és tot 365”.

La campaña pone el acento en que Andratx es mucho más que un destino de verano, mostrando su capacidad para ofrecer experiencias los doce meses del año gracias a la combinación de mar, montaña, pueblos con identidad propia, patrimonio natural y cultural y una clara apuesta por el deporte y la vida activa.

Desde el Ayuntamiento se trabaja en los últimos detalles de la agenda que se desarrollará en el espacio de Illes Balears, donde Andratx contará con un lugar destacado para presentar su nueva propuesta turística. Durante la feria está prevista la visita de diferentes autoridades y representantes del sector turístico, así como encuentros con agentes y profesionales del ámbito turístico interesados en el modelo que promueve el municipio.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “queremos mostrar Andratx tal y como es: un municipio auténtico, acogedor y vivo durante todo el año”.

Por su parte, el regidor de Turisme, Lluís Toni Sieiro, ha explicado que “llegamos a Fitur con un mensaje muy claro: Andratx es un destino completo, que se puede disfrutar los 365 días del año, y queremos que eso se conozca fuera de nuestras fronteras”.

Con esta presencia en Fitur, Andratx refuerza su estrategia de promoción turística basada en la diversidad, la calidad y la sostenibilidad, fiel al mensaje que resume la nueva campaña: “Andratx ho és tot 365”.