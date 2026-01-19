Andratx celebra sus Beneïdes en honor a Sant Antoni

Andratx vivió una jornada festiva marcada por la tradición y la participación ciudadana con motivo de las Beneïdes en honor a Sant Antoni. La celebración arrancó en la avenida de Son Mas, punto de partida del recorrido, con la actuación de la escoleta de Aires d’Andratx, que puso el primer toque de música y folclore a la jornada.

Tras esta primera actuación, los participantes iniciaron el desfile por las principales calles de la localidad. Vestidos de pageses y con ropas típicas, acompañados por dimonis, animales y numerosas monturas y carrozas, recorrieron Andratx al ritmo de la Banda de Xeremiers d’Andratx, en un ambiente festivo que atrajo a numerosos vecinos y visitantes.

Otra de las carrozas, con motivos típicos de Mallorca. / Ajuntament d'Andratx

Las Beneïdes se llevaron a cabo en la plaza des Pou, a cargo de mossèn Joan Bordoy, quien estuvo acompañado por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y miembros de la corporación municipal. En este punto se congregó una gran cantidad de público para presenciar la bendición de los animales y participar de uno de los momentos más esperados de la jornada. El Ayuntamiento obsequió a todos los participantes con una ensaimada como gesto de agradecimiento.

El recorrido finalizó de nuevo en la avenida de Son Mas, donde todos los asistentes pudieron compartir una fideuá popular, poniendo el broche final a un día de tradición, convivencia y celebración en honor a Sant Antoni.