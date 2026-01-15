La Junta Local de Protección Civil convierte a Andratx en referencia de seguridad municipal

El Ayuntamiento de Andratx ha celebrado hoy la primera sesión de la Junta Local de Protección Civil, un nuevo órgano municipal encargado de gestionar el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) y coordinar la respuesta ante situaciones de riesgo que puedan afectar al municipio.

La sesión estuvo presidida por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto al regidor de Protección Civil, Antoni Nicolau, y contó con la participación de responsables de la Policía Local de Andratx, el jefe de Policía Daniel Cánovas, el jefe de Protección Civil del municipio, Daniel Sueiras, la secretaria municipal, María Vidal y otros miembros del equipo de gobierno.

La Junta Local de Protección Civil actuará como comité técnico asesor del PEMU, Plan de Emergencia Municipal, coordinando la respuesta ante emergencias y la capacidad de respuesta ante episodios como incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos u otras situaciones de riesgo, así como garantizar la comunicación entre servicios municipales y administraciones competentes.

Andratx es uno de los seis municipios de Mallorca que cuentan con el PEMU aprobado y ha completado también su Plan de Autoprotección Contra Incendios Forestales, consolidando una estrategia de prevención y seguridad alineada con los estándares actuales de protección civil. La creación de esta Junta supone un paso decisivo en la consolidación de una estructura municipal moderna y eficaz, con asesoramiento técnico estable, coordinación operativa y enlace directo con administraciones supramunicipales, y los distintos cuerpos y servicios de emergencia.

Nicolau subrayó la relevancia de este nuevo órgano: “La Junta Local de Protección Civil nos permite clarificar responsabilidades, coordinar los recursos disponibles y actuar con serenidad y rigor técnico en cualquier emergencia, evitando improvisaciones cuando más falta hace la organización”.

La alcaldesa Estefanía Gonzalvo enmarcó la constitución de la Junta dentro de la línea de trabajo de su equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura: “La puesta en marcha de la Junta refuerza nuestra apuesta por la planificación, la prevención y la responsabilidad institucional. Gobernar es anticiparse a los riesgos y dotar al Ayuntamiento de las herramientas necesarias para proteger a la ciudadanía”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Andratx refuerza una protección civil planificada, coordinada y sólida, situando la seguridad de vecinos y vecinas en el centro de su acción y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante episodios como incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos u otras situaciones de riesgo.