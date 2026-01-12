El Campo de Fútbol de Sa Plana da un salto cualitativo tras una importante inversión del Ajuntament d’Andratx

El Campo de Fútbol de Sa Plana, en Andratx, ha experimentado durante este año una profunda transformación gracias a la inversión realizada por el Ajuntament d’Andratx en las instalaciones deportivas municipales, con una serie de actuaciones que han permitido modernizar el recinto, mejorar la seguridad y avanzar de manera significativa en accesibilidad.

Las partidas económicas han sido destinadas desde el consistorio a través del área municipal de Deportes, que dirige el regidor Lluís Toni Sieiro, con el objetivo de adaptar las instalaciones a las necesidades actuales de clubes, deportistas y usuarios.

Entre las principales actuaciones destaca la renovación integral del césped del terreno de juego, una intervención recién estrenada este año que ha contado con una inversión de 368.732,70 euros, permitiendo sustituir por completo la superficie y mejorar de forma notable la calidad del campo.

A esta mejora se suman diversas obras de adecuación general, con un presupuesto de 46.250,01 euros, así como la renovación de los baños, que ha supuesto una inversión de 24.000 euros. En este apartado, las instalaciones han dado además un paso importante en materia de accesibilidad, con la incorporación de baños adaptados para personas con discapacidad, entre otras actuaciones inclusivas.

El conjunto de inversiones incluye también la instalación del cubo fit, con un coste de 34.267,20 euros, y una destacada actuación en el sistema de iluminación, que ha contado con una inversión de 375.220,93 euros, permitiendo dotar al campo de unas luces más eficientes y adecuadas para la práctica deportiva en horario nocturno.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha valorado muy positivamente estas mejoras y ha destacado que “estas inversiones responden a un compromiso claro del Ajuntament con el deporte, con la mejora de las instalaciones municipales y con la igualdad de acceso para todos los vecinos”. Gonzalvo ha subrayado que “Sa Plana es un espacio clave para el deporte base y federado del municipio, y era necesario dar este paso adelante para ofrecer unas instalaciones modernas, seguras y accesibles”.

Con estas actuaciones, el Ajuntament d’Andratx consolida el Campo de Fútbol de Sa Plana como una infraestructura deportiva de referencia en el municipio, adaptada a los estándares actuales y pensada para el presente y el futuro del deporte local.