Andratx celebrará Sant Antoni durante dos fines de semana en todos sus núcleos

El municipio de Andratx celebrará la festividad de Sant Antoni con un programa de actos que se desarrollará durante dos fines de semana y que llegará a Andratx, s’Arracó y el Port d’Andratx, combinando tradición, música y gastronomía popular.

La programación ha sido organizada por la regiduría de Fiestas, que dirige el regidor Iván Sánchez, y fue presentada en Son Mas junto a la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, destacando la implicación de las entidades locales y la participación vecinal.

En Andratx, los actos comenzarán el sábado 17 con la encesa de foguerons y el correfoc a cargo de Dragomonis Andratx, seguidos de actuaciones musicales. Las bolsas para torrar, a 5 euros, se venderán a beneficio de la Fundació NEMO.

El domingo 18 se celebrarán los actos más tradicionales, con la actuación de la Escoleta Aires d’Andratx, el pasacalles de carrozas y monturas y las Beneïdes, que este año se realizarán en la Plaça des Pou, además de la entrega de premios y una fideuà popular amenizada por DJ Biel Martorell.

En s’Arracó, Sant Antoni tendrá lugar el sábado 17 con las Beneïdes, la encesa de foguerons y una ballada popular con el grupo Calabruix, además de la venta de bolsas para torrar y servicio de barra a cargo de la asociación cultural Caparrots de s’Arracó.

La programación se cerrará en el Port d’Andratx el sábado 24, con las Beneïdes, la encesa de foguerons en la Plaça de l’Església y actuaciones musicales nocturnas, con venta de bolsas para torrar y servicio de barra gestionados por la Associació de Carreters i Cavallistes d’Andratx.