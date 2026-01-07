Los Reyes Magos llenan de ilusión el municipio de Andratx

La llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente tuvo lugar ayer martes en el municipio de Andratx, donde saludaron a todos los niños y niñas junto a sus familiares en las tres parroquias del término municipal, en una jornada marcada por la ilusión y la participación vecinal.

La comitiva real recorrió Andratx y el Port d’Andratx en sendas cabalgatas, mientras que en s’Arracó, debido a las condiciones climatológicas adversas, Sus Majestades acudieron directamente a la parroquia para encontrarse con los más pequeños y sus familias.

En el Port d’Andratx, Melchor, Gaspar y Baltasar desembarcaron en embarcaciones engalanadas por el Club de Vela en la zona de Saluet, donde numerosos vecinos les dieron una cálida bienvenida. Posteriormente, recorrieron las calles del núcleo costero hasta llegar a la parroquia, acompañados por un ambiente festivo y multitudinario.

En Andratx, la cabalgata estrenó un nuevo recorrido y contó con un total de doce carrozas que acompañaron a Sus Majestades y a su séquito hasta la iglesia de Santa María, donde tuvo lugar la tradicional adoración al Niño Jesús.

Los Reyes de Oriente fueron recibidos por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, quien les hizo entrega de las llaves mágicas de todos los domicilios del municipio con la misión de no dejar a ningún niño sin regalo durante la noche más mágica del año.

Al finalizar el acto, la alcaldesa destacó que “la llegada de los Reyes Magos es uno de los momentos más esperados del año, especialmente para los niños y niñas”, subrayando que se trata de una noche que “une a todo el municipio y mantiene viva la ilusión y los valores de la generosidad y la convivencia”. Asimismo, agradeció la implicación de todas las personas y entidades que han hecho posible que la magia haya llegado a todos los núcleos del municipio.