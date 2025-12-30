Los más pequeños preparan su propio cotillón para despedir el año en Andratx
El Taller Infantil de Cotillón tuvo una gran acogida por parte de las familias
La actividad fue organizada por la Concejalía de Patrimonio
La Plaça d’Espanya de Andratx fue el escenario del Taller Infantil de Cotillón, una actividad organizada con motivo de la proximidad del Cap d’Any y dirigida a los más pequeños del municipio. El taller se desarrolló entre las 11.00 y las 13.00 horas y contó con una gran acogida por parte de las familias.
Durante la mañana, niños y niñas confeccionaron su propio cotillón, elaborando coloridas máscaras y otros elementos festivos de manera artesanal. La actividad permitió recuperar la ilusión de “fer festa” con las propias manos, fomentando la creatividad y la participación familiar en un ambiente lúdico y cercano.
El taller fue organizado por la Concejalía de Patrimonio, que dirige la regidora Beatriz Casanova, y contó con la colaboración de la Casa Consistorial, que facilitó todo el material necesario para que los más jóvenes pudieran desarrollar sus creaciones. Los participantes estuvieron acompañados en todo momento por sus padres y por personal de Patrimonio, que guiaron y apoyaron el trabajo de los niños. Una iniciativa que contribuyó a llenar de ambiente festivo la Plaça d’Espanya y a acercar a los más pequeños a la magia de las celebraciones de fin de año en Andratx.
