Andratx amplía el recorrido de la Cabalgata de Reyes con un nuevo itinerario más largo y participativo
El nuevo itinerario partirá a las 18:30 horas de Son Mas
La cabalgata de s’Arracó comenzará a las 18:00 horas y la del Port d’Andratx a las 18.30 horas
Andratx vivirá este 5 de enero una Cabalgata de Reyes más extensa y cercana, gracias a la ampliación del recorrido previsto para la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. El nuevo itinerario, que se estrena este año, permitirá que la comitiva real recorra más calles del municipio y acerque la ilusión de la noche más mágica a un mayor número de vecinos.
El acto central en Andratx comenzará a las 18.30 horas con la cabalgata por el nuevo recorrido, que partirá de Son Mas y continuará por el Eix Cívic, Joan Carles I, Reverendo Matías Flexas, Mallorca, Metge Gaspar Pujol, Indústria, de nuevo Joan Carles I, Sa Llova, plaça d’Espanya, Matías Flexas, Joan Carles I y plaça Pou, finalizando en la iglesia, donde tendrá lugar la entrega de regalos.
Desde la organización se destaca que este cambio responde a la voluntad de “hacer una cabalgata más abierta, inclusiva y cercana”, ampliando el trayecto habitual para que más familias puedan disfrutar del paso de los Reyes sin necesidad de desplazarse.
La jornada del 5 de enero contará también con otros actos en el municipio. A las 18.00 horas se celebrará la cabalgata de s’Arracó, con salida desde el campo de fútbol hasta la iglesia, y a las 18.30 horas tendrá lugar la cabalgata del Port d’Andratx, con desembarco en el Saluet y posterior recorrido hasta la iglesia para la entrega de regalos.
Además, en Andratx, a las 18.00 horas, Sus Majestades atenderán a los niños y niñas con necesidades especiales en la Clastra del Castell, en un espacio tranquilo y adaptado para garantizar una experiencia más cómoda y cercana para estos pequeños.
Como antesala a la gran noche, los pajes reales recibirán las peticiones de los niños los días 29 y 30 de diciembre y 2 de enero, en Can Riera, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.
Con este nuevo recorrido, Andratx se prepara para vivir una Cabalgata de Reyes más larga, participativa y cargada de emoción, consolidando una de las citas más esperadas del calendario festivo.
