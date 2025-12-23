El Ayuntamiento de Andratx inicia una campaña informativa sobre el nuevo sistema de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Andratx ha iniciado una campaña informativa para dar a conocer el nuevo sistema de recogida de residuos que se implantará el próximo año, con el objetivo de avanzar hacia un municipio más limpio, sostenible y comprometido con el reciclaje.

La campaña, que se está difundiendo a través de distintos soportes y canales municipales, pretende explicar de manera clara y accesible los cambios que supondrá el nuevo modelo, que implicará la retirada progresiva de los contenedores en la vía pública y la implantación de un sistema de recogida puerta a puerta.

En el marco de esta iniciativa, a cada vivienda se le entregarán dos cubos para depositar los residuos en la fachada, así como un calendario en el que se indicará qué tipo de residuo se recoge cada día, facilitando una correcta separación y gestión de los desechos. El sistema también contempla una recogida diaria para aquellos residuos que requieren una gestión específica.

Desde la Casa Consistorial señalan que esta campaña tiene como finalidad informar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de su implicación, destacando que la colaboración vecinal será clave para el éxito del nuevo sistema.

La alcaldesa Estefanía Gonzalvo destaca el valor de esta iniciativa: “Iniciamos esta campaña para informar con claridad a la ciudadanía y acompañarla en este cambio. Con la colaboración de todos, damos un paso adelante hacia un Andratx más limpio, sostenible y comprometido con el reciclaje”.