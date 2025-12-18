Éxito del taller de centros de Navidad en Andratx: 80 participantes en dos jornadas

El taller de centros de Navidad, organizado por la Regiduría de Patrimonio del Ajuntament d’Andratx, se celebró en dos jornadas debido al éxito cosechado en ediciones anteriores, una circunstancia que permitió ampliar el número de plazas y dar respuesta al elevado interés ciudadano.

La actividad, desarrollada en la Sala de Plenos, contó con la participación de alrededor de 80 personas, que aprendieron a confeccionar centros de mesa navideños utilizando elementos naturales tradicionales como la murta, el pino y el lentisco, a los que se sumaron piñas, diferentes lazos y otros utensilios decorativos que enriquecieron las composiciones.

Durante el taller, los participantes demostraron una gran creatividad, combinando materiales, colores y texturas para dar forma a centros únicos y personalizados. Cada propuesta reflejó el estilo y la sensibilidad de sus autores, poniendo de manifiesto el interés por reinterpretar la tradición desde una perspectiva actual sin perder su esencia.

Dos especialistas de Cocos Garden fueron las encargadas de guiar el taller, combinando teoría y práctica en un ambiente creativo y participativo, facilitando el aprendizaje y la implicación de todos los asistentes.

El taller contó también con la participación de la regidora de Patrimonio, Beatriz Casanova, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para preservar y transmitir las tradiciones locales, al tiempo que fomentan la participación y la convivencia vecinal.

Desde el Ajuntament d’Andratx se ha valorado muy positivamente la acogida de la actividad, que se consolida como una propuesta cultural y participativa destacada dentro de la programación navideña del municipio.