Estefanía Gonzalvo: “La prevención y la formación son claves para construir un municipio más seguro”

El Ayuntamiento de Andratx ha organizado una jornada educativa en colaboración con el SAMU 061 dirigida al alumnado de educación primaria del CEIP Els Molins de s’Arracó, en la que han participado unos 80 alumnos y alumnas. La iniciativa, impulsada a través del área de Protección Civil, ha tenido como objetivo fomentar la cultura de la prevención y acercar a los escolares el funcionamiento de los servicios de emergencias sanitarias.

Durante la jornada, los escolares han conocido de primera mano los recursos del SAMU 061 a través de una demostración práctica de los vehículos asistenciales, el material sanitario y la labor que desarrollan diariamente los profesionales del servicio en situaciones de urgencia y emergencia.

La actividad se ha completado con talleres prácticos adaptados a cada franja de edad, entre ellos ejercicios básicos de reanimación cardiopulmonar (RCP), explicados de forma sencilla y participativa, con el fin de introducir nociones fundamentales de autoprotección y primeros auxilios.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “acciones como esta permiten acercar la seguridad y la protección civil a la ciudadanía desde edades tempranas. Contar con planes como el Plan de Emergencias Municipal y el Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales es fundamental, pero igual de importante es que la población los conozca y sepa cómo actuar ante una emergencia. Apostamos por un Andratx más preparado, más formado y más seguro”.

Por su parte, el regidor de Protección Civil, Antoni Nicolau, ha subrayado que “la formación y la concienciación ciudadana son un complemento imprescindible a las herramientas de planificación y respuesta ante emergencias”.

Desde el Ayuntamiento de Andratx se ha agradecido la implicación de los profesionales del SAMU 061 y la colaboración del equipo docente del CEIP Els Molins de s’Arracó para hacer posible esta jornada educativa.