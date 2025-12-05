Cultura y Educación destinan más de 116.000 euros a entidades y centros educativos del municipio

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado dos paquetes de subvenciones por concurrencia competitiva correspondientes al ejercicio 2025 y dirigidos tanto al tejido asociativo como a los centros educativos del municipio. En total, el Consistorio destinará 116.481,54 euros para apoyar proyectos culturales, juveniles, educativos y de dinamización escolar.

Por un lado, el departamento de Cultura que dirige la regidora Mady Juan ha resuelto las ayudas destinadas a asociaciones locales, de las que se beneficiarán 16 colectivos por un importe global de 90.730,6 euros. Estas aportaciones permitirán impulsar actividades culturales, mantener la programación anual de agrupaciones consolidadas y apoyar proyectos que fomentan la participación de familias, jóvenes y entidades con una larga trayectoria en el municipio.

La regidora Mady Juan explicó que “estas subvenciones representan un compromiso firme con el tejido asociativo del municipio, que mantiene viva la cultura, la educación y la participación juvenil”. Añadió que “el valor de nuestras entidades es incalculable, y cada proyecto presentado demuestra el esfuerzo, la dedicación y la ilusión de muchas personas que hacen posible que Andratx tenga una vida cultural rica y diversa”.

Además de estas subvenciones a asociaciones, el Ayuntamiento también ha aprobado las ayudas destinadas a los centros educativos del municipio, que recibirán un total de 25.750,94 euros. Las aportaciones abarcan a los CEIP Es Vinyet, CEIP Es Molins, CEIP Ses Bassetes, Ramon Llull y el IES Baltasar Porcel.

Estas ayudas permiten a los centros reforzar proyectos pedagógicos, actividades complementarias, iniciativas de innovación educativa y propuestas destinadas a mejorar la participación escolar y la vida comunitaria dentro de los centros. Según fuentes municipales, “se trata de un apoyo imprescindible para que los centros educativos puedan continuar desarrollando actividades que van más allá del currículo y que son fundamentales para el desarrollo integral del alumnado”.

En conjunto, la inversión del Ayuntamiento reafirma su apuesta por el desarrollo educativo y cultural del municipio, asegurando la continuidad de proyectos que contribuyen a la cohesión social y a la formación de niños y jóvenes.

La alcaldesa Estefanía Gonzalvo valoró positivamente la aprobación de ambos expedientes y afirmó que “Andratx tiene un tejido asociativo ejemplar, que aporta valor, cohesión y vida comunitaria, y unos centros educativos que trabajan con una dedicación extraordinaria”. Gonzalvo añadió que “el Ayuntamiento seguirá apoyando a quienes trabajan por un municipio más activo, más cultural y más participativo”, subrayando que estas inversiones “son una manera de devolver a la ciudadanía todo lo que construye día a día para el bien común”.