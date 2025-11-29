El Ayuntamiento de Andratx refuerza la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias

El Ayuntamiento de Andratx ha dado hoy un paso decisivo en la mejora de la seguridad y la protección de la ciudadanía con la presentación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), el Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales (PAAL) y la constitución de la nueva Junta Local de Protección Civil, junto con la incorporación de un vehículo y un remolque especializado en inundaciones para la Agrupación de Protección Civil.

Ambos planes, homologados por la Dirección General de Emergencias, establecen protocolos claros de actuación ante incendios, inundaciones, episodios meteorológicos adversos, accidentes de transporte y riesgos tecnológicos, garantizando que el municipio esté mejor preparado para afrontar cualquier situación de riesgo.

La Junta Local de Protección Civil, presentada durante el acto, actuará como comité técnico asesor del PEMU. Este órgano colegiado integra a responsables políticos, técnicos municipales y cuerpos de emergencias, y será el encargado de activar PEMU, coordinar la actuación municipal y servir de enlace con administraciones supramunicipales en caso de emergencia. Su objetivo es garantizar la correcta aplicación de los planes, supervisar la coordinación de recursos y promover acciones preventivas y de formación dirigidas a la ciudadanía.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha reforzado la capacidad operativa de la Agrupación de Protección Civil con la incorporación de un nuevo vehículo, y un remolque especializado en inundaciones. El remolque incluye una electrobomba con mangueras, dos motobombas de combustión, badeadores y material complementario de actuación. Este equipamiento permitirá actuar con garantías en garajes, espacios cerrados y zonas urbanas afectadas por el agua, montando varios puntos de achique simultáneamente y garantizando la seguridad de los integrantes durante las intervenciones.

El regidor Protección Civil, Antoni Nicolau, afirma que el remolque y el nuevo vehículo optimizan la capacidad de actuación ante inundaciones, lo que permite montar varios puntos de achique simultáneamente y garantizar la seguridad de los integrantes durante las intervenciones, y añade que la Junta Local de Protección Civil actuará como eje técnico del PEMU, coordinando recursos y comunicaciones con otras administraciones para asegurar que la respuesta sea rápida y organizada.

Según indica la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, hoy el municipio da un paso firme hacia un municipio más seguro y resiliente, la puesta en marcha de estos planes y la creación de la Junta Local de Protección Civil refuerzan la capacidad de coordinación ante cualquier emergencia y demuestran el compromiso con la protección de las personas, los bienes y el entorno natural, y declara que la seguridad de la ciudadanía es una prioridad que se aborda con planificación, recursos y colaboración institucional.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Andratx consolida un marco sólido de prevención, formación y coordinación, reforzando la seguridad de la ciudadanía, la protección de los bienes y el cuidado del entorno natural del municipio. En los próximos meses se llevarán a cabo acciones informativas y formativas dirigidas a vecinos, asociaciones y personal municipal para garantizar un conocimiento amplio de los protocolos de actuación ante emergencias.