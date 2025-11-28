El Ayuntamiento de Andratx aprueba un presupuesto de 30,4 millones para 2026 centrado en seguridad, servicios públicos y refuerzo del tejido asociativo
El Pleno del Ayuntamiento de Andratx ha aprobado los Presupuestos Municipales para 2026, con una cuantía total de 30.459.025,78 euros, lo que supone un incremento del 5,53% respecto al ejercicio anterior. Las cuentas sitúan como ejes principales la mejora de los servicios públicos, la seguridad ciudadana, el apoyo al tejido asociativo y la modernización de infraestructuras municipales.
En lo que se refiere a servicios públicos, se prevé más oferta en la Escuela de Adultos, limpieza de edificios municipales, mantenimiento de instalaciones deportivas, actividades culturales, parques y jardines, promoción comercial y pequeños comercios, así como apoyo al tejido asociativo. Todo ello con el objetivo de ofrecer una atención más eficaz y cercana, mejorando la calidad del servicio y ampliando su alcance para el conjunto de la ciudadanía.
Las ayudas municipales aumentan un 23,83%, manteniéndose las líneas de apoyo ambiental e incorporándose una nueva destinada a actividad agraria y ganadera. También crecen los recursos para la tercera edad, Proyecto Hombre y los centros educativos, con un incremento del 35% para impulsar proyectos propuestos por los propios colegios.
En deporte, las ayudas crecen un 23%, reforzando el deporte base y creando una línea para competiciones nacionales. En comercio, la partida para campañas de bonos de consumo aumenta un 50%, con dos convocatorias anuales, y se incorpora por primera vez apoyo directo a autónomos y pequeños comercios.
Las inversiones previstas priorizan la mejora de infraestructuras y servicios básicos, con nuevos aparcamientos públicos, asfaltado de calles, renovación del alumbrado, reformas en edificios municipales y actuaciones de mantenimiento urbano. También se contemplan mejoras en instalaciones deportivas y culturales para disponer de espacios más modernos, seguros y adaptados a la ciudadanía.
La alcaldesa Estefanía Gonzalvo subrayó que las cuentas aprobadas consolidan el proyecto político del equipo de gobierno y marcan una hoja de ruta clara para los próximos años, apostando por un Andratx moderno y con servicios reforzados. “Son unos presupuestos que proyectan el futuro que queremos, un municipio que crece, genera oportunidades y avanza con paso firme, con infraestructuras seguras y adaptadas a lo que merecen nuestras familias; reflejan un modelo sólido, cercano a la ciudadanía y comprometido con su tejido social”.
