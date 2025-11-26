Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Instalan la nueva torre de vigilancia en Camp de Mar

Con esta infraestructura se mejoran las condiciones de vigilancia y respuesta ante emergencias en el litoral de Andratx

El regidor de Medio Ambiente Antoni Nicolau junto a la nueva torre de vigilancia.

Redacción Especiales

Andratx

Durante este mes ha quedado instalada la nueva torre de vigilancia en la playa de Camp de Mar, una actuación programada con antelación para no interferir en plena temporada turística y de playas, que arranca a principios de mayo con dos socorristas destinados a cada zona del litoral del municipio.

El regidor de Medio Ambiente y Protección Civil, Antoni Nicolau, supervisó la instalación con la intención de situarla en un lugar estratégico del arenal, garantizando así un control visual amplio y una respuesta más eficiente ante cualquier incidencia.

La torre estará totalmente operativa y se levanta cerca de cuatro metros, incorporando una caseta elevada con portalones y vidrio antirreflejos, barandillas de seguridad y pavimento antihumedad, lo que facilita el trabajo del personal de salvamento y socorrismo durante la temporada.

Antoni Nicolau valoró positivamente la puesta en marcha de esta infraestructura. “Con esta instalación mejoramos las condiciones de vigilancia y respuesta ante emergencias. Llegamos a la nueva temporada con mejores recursos, más capacidad operativa y un servicio más seguro para vecinos y visitantes”, destacó el regidor.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, remarcó la importancia de invertir de forma continua en prevención y seguridad. “Es una prioridad para este Ayuntamiento que nuestras playas cuenten con medios modernos y eficaces. Seguiremos trabajando para ofrecer un entorno seguro, accesible y de calidad en un municipio que vive de frente al mar”, señaló.

