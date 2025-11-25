El presupuesto de 2026 impulsa nuevas subvenciones para autónomos y refuerza el apoyo al tejido asociativo
El Ayuntamiento de Andratx presentará un presupuesto para 2026 que destaca por un notable impulso a las subvenciones municipales, con la creación de una nueva línea de ayudas para autónomos y comercios, así como un incremento global del 23,83% en las subvenciones ya existentes dirigidas a entidades, clubs deportivos, centros educativos, medio ambiente y proyectos sociales.
Según avanza la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, “el capítulo de subvenciones es uno de los pilares del presupuesto”. Se mantienen las ayudas de medio ambiente y se incorpora una nueva línea destinada al sector agrario y ganadero. También aumentan las ayudas para la tercera edad y Proyecto Hombre, y en educación la partida para los centros escolares sube un 35%, con el objetivo de impulsar proyectos de mejora. En el ámbito deportivo, los clubes del municipio recibirán un incremento del 23%, reforzando el deporte base, el apoyo a deportistas destacados y una línea específica para equipos en liga nacional.
Las campañas de bonos comerciales, que han contado con una gran acogida, aumentan un 50%, permitiendo realizar dos al año. La principal novedad es la nueva línea de ayudas dirigida a comercios y autónomos, creada para consolidar y fortalecer el tejido económico local.
En las cuentas de 2026 también destacan los incrementos en Cultura (+43,80%), Comercio (+30,77%), Deportes (+16,03%) y Parques y jardines (+8,14%). Se mantienen igualmente programas como las ayudas para la rehabilitación de fachadas y la adquisición de vivienda.
La alcaldesa Gonzalvo resume que “son unos presupuestos con visión de futuro: fortalecen los servicios, consolidan el apoyo al tejido social y económico, y preparan al municipio para seguir creciendo con oportunidades para todos”.
