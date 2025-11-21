Andratx aprueba la renovación de la red de agua en la barriada de Sa Coma por 476.980 euros

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado la adjudicación del proyecto para renovar la red municipal de agua en la barriada de Sa Coma, una actuación valorada en 476.980,31 euros que permitirá modernizar por completo el sistema de distribución de agua potable en esta zona del municipio.

La iniciativa responde al avanzado deterioro de la red actual, que registra pérdidas continuas y numerosas averías a lo largo del año, provocando incidencias recurrentes en el suministro y un aumento del coste de mantenimiento. Con esta intervención, el consistorio pretende poner fin a estas deficiencias y garantizar un servicio más eficiente y estable para los residentes de la barriada.

El proyecto contempla la instalación de nuevas tuberías de transporte y distribución, junto con la sustitución de válvulas y acometidas antiguas. La obra prevé un plazo de ejecución de 20 semanas y una garantía total de 36 meses, asegurando así el correcto funcionamiento de la infraestructura durante los próximos años.

La inversión se distribuirá entre dos ejercicios presupuestarios: 95.396,06 euros en 2025 y 381.584,25 euros en 2026, tal como establece el informe favorable de Intervención Municipal.

Una vez firmados los documentos contractuales, el Ayuntamiento coordinará el inicio de los trabajos, que supondrán una mejora directa en el día a día de los vecinos de Sa Coma.

La alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, subrayó que “la importancia de esta actuación es absoluta para garantizar un suministro de agua moderno y eficiente. La red actual sufre pérdidas constantes y múltiples averías que afectan al vecindario y encarecen el mantenimiento. Con esta inversión damos un paso decisivo para mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de nuestros vecinos de Sa Coma”.