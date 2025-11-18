El Ajuntament d’Andratx renovará el césped del campo de fútbol municipal “Sa Plana” con una inversión de 368.732 euros

El Ajuntament d’Andratx ha adjudicado las obras de renovación y modernización del campo de fútbol municipal “Sa Plana”, con una inversión total de 368.732,70 euros. El proyecto permitirá sustituir el actual césped artificial, mejorar la funcionalidad de las instalaciones y ofrecer unas condiciones de juego y entrenamiento más seguras y de mayor calidad para todos los usuarios.

La actuación forma parte del plan municipal de mejora de las infraestructuras deportivas, impulsado por el consistorio con el objetivo de modernizar los equipamientos públicos y dar respuesta a las necesidades de los clubes y deportistas locales.

El proyecto contempla la renovación integral del césped artificial, la instalación de un nuevo marcador electrónico con pantalla LED, la colocación de porterías y banquillos nuevos, y la mejora de las zonas de acceso y calentamiento mediante la reutilización de pavimento de césped artificial.

Según la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, esta actuación supone “un paso importante en la modernización de las instalaciones deportivas del municipio, especialmente en un espacio tan emblemático como Sa Plana, punto de encuentro de muchas generaciones”. La alcaldesa añadió que “el Ajuntament continúa apostando por el deporte como motor social, y modernizar Sa Plana era una prioridad que ahora se hace realidad con responsabilidad y visión de futuro”.

Recientemente, los técnicos municipales, la batlessa, el regidor de Deportes, Luis Toni Sieiro, los responsables de la empresa adjudicataria y el presidente del Club Esportiu Andratx, Rafael Ribot, mantuvieron un encuentro en las instalaciones de Sa Plana, donde todas las partes acordaron una hoja de ruta que se ejecutará para optimizar el desarrollo de las obras y atajar cualquier imprevisto si se diera el caso.

Con esta inversión, el Ajuntament d’Andratx reafirma su compromiso con la promoción del deporte local y con la mejora de las infraestructuras municipales, en una actuación que beneficiará directamente a jugadores, clubes y vecinos del municipio.