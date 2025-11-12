Andratx conmemora el Día Mundial de la Diabetes con pruebas de detección en la plaza del pueblo
El personal de enfermería del Centre de Salut d'Andratx, junto a estudiantes de enfermería, ha estado efectuando los test y han ofrecido información sobre la prevención y el control de la enfermedad
Este miércoles 12 de noviembre, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el Ayuntamiento de Andratx, en colaboración con el Centre de Salut d’Andratx, ha instalado una carpa informativa en la plaza del pueblo.
El personal de enfermería del Centre de Salut, junto a estudiantes de enfermería, ha estado efectuando pruebas de detección y ofreciendo todo tipo de información sobre la prevención y el control de la enfermedad, resolviendo dudas y asesorando a los vecinos que se han acercado a lo largo de la mañana.
Al acto han asistido la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y la concejal de Cultura, Mady Juan, quienes han colaborado y se han realizado la prueba junto a algo más de una veintena de vecinos y vecinas que han participado en esta jornada de concienciación. La alcaldesa indicó que “la prevención y la información son fundamentales. Actividades como esta nos ayudan a sensibilizar a la población y a recordar que la detección temprana puede marcar la diferencia en la calidad de vida de las personas que padecen diabetes”.
Con esta jornada, el Ayuntamiento de Andratx quiere poner de relieve la importancia de la prevención, los buenos tratamientos y la educación de los pacientes para controlar satisfactoriamente la diabetes.
Además, la noche del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, la Torre de Son Mas se iluminará de color azul como muestra de apoyo y sensibilización hacia esta enfermedad.
