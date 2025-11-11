Andratx refuerza la formación de sus pilotos de dron con la homologación europea STS

Durante la mañana de hoy, agentes de la Policía Local, personal de Medio Ambiente y efectivos de Protección Civil de Andratx han participado en un curso especializado para la conversión de la licencia de piloto de dron STS España a STS Europa, impartido en las instalaciones deportivas Melisa Nicolau de s’Arracó por una empresa acreditada en la materia.

Esta formación permite a los pilotos que ya disponían del certificado nacional (ES01 y ES02) obtener la homologación oficial europea (EU01 y EU02) bajo normativa EASA (European Union Aviation Safety Agency). Gracias a esta conversión, los participantes quedan habilitados para volar en cualquier país miembro EASA, consolidando su condición de pilotos profesionales actualizados y preparados para operar bajo los nuevos estándares de seguridad y operación aérea establecidos por la Unión Europea.

Desde que Andratx cuenta con este servicio de pilotaje de drones, gestionado desde el cuartel de la Policía Local, se han podido realizar inspecciones aéreas en zonas montañosas y otras actuaciones orientadas a la detección y prevención de agresiones al medio ambiente, además de apoyar tareas de vigilancia, control y coordinación en el territorio municipal.

Actualmente, Andratx cuenta con tres drones operativos, uno destinado a la Policía Local, otro al departamento de Medio Ambiente y un tercero a Protección Civil, lo que permite ampliar la capacidad de actuación y mejorar la coordinación entre los distintos servicios municipales.

Según indica la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, “Estas formaciones son fundamentales para que nuestro personal municipal pueda actuar con eficacia y seguridad, reforzando la vigilancia, el control medioambiental y la capacidad de respuesta en emergencias. Nos permiten ofrecer un servicio más profesional y seguro a la ciudadanía”.

El Ayuntamiento de Andratx destaca la importancia de estas acciones, que refuerzan la capacitación del personal municipal y su capacidad de respuesta ante situaciones en las que el uso de drones resulta fundamental. Con iniciativas como esta, el consistorio continúa apostando por la mejora continua y la innovación al servicio de la ciudadanía.