Jornada benéfica a favor de ELA Balears en Andratx: alta participación y compromiso de los andritxols

La solidaridad volvió a ser protagonista en Andratx durante la jornada benéfica organizada por la peña Gabinete de Crisis, con el apoyo del Ajuntament d’Andratx, destinada a recaudar fondos para la Asociación ELA Balears.

El encuentro tuvo lugar este domingo en las instalaciones deportivas de Sa Coma, donde se cocinaron varios kilos de migas solidarias que fueron repartidas entre los numerosos asistentes. Además, la jornada incluyó rifas benéficas, atracciones infantiles, música y baile, en un ambiente festivo y de cooperación vecinal.

Gabinete de Crisis, una peña que colabora a lo largo del año en diferentes actividades festivas y solidarias en Andratx, volvió a demostrar su compromiso social organizando esta cita a beneficio de ELA Balears.

Según la organización, cerca de quinientas personas participaron en la jornada, demostrando una vez más la sensibilidad del municipio hacia las causas sociales. “La respuesta de la gente ha sido increíble; Andratx siempre se vuelca cuando se trata de ayudar”, destacaron desde la peña Gabinete de Crisis.

La fiesta benéfica contó con la presencia de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, el regidor de Fiestas, Iván Sánchez, varios regidores de su equipo de gobierno, así como representantes de ELA Balears, quienes agradecieron la implicación de todos los asistentes y el apoyo recibido.

Los fondos recaudados durante la jornada se destinarán íntegramente a ELA Balears, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica y sus familias en las Illes Balears.

La alcaldesa Estefanía Gonzalvo señaló que “Andratx ha demostrado una vez más su gran corazón y su solidaridad. Gracias a todos los que han hecho posible esta jornada”.