Jornada benéfica a favor de ELA Balears en Andratx: alta participación y compromiso de los andritxols
Unas 500 personas participan en el evento celebrado este domingo en sa Coma
La alcaldesa Estefanía Gonzalvo señaló que “Andratx ha demostrado una vez más su gran corazón y su solidaridad”
La solidaridad volvió a ser protagonista en Andratx durante la jornada benéfica organizada por la peña Gabinete de Crisis, con el apoyo del Ajuntament d’Andratx, destinada a recaudar fondos para la Asociación ELA Balears.
El encuentro tuvo lugar este domingo en las instalaciones deportivas de Sa Coma, donde se cocinaron varios kilos de migas solidarias que fueron repartidas entre los numerosos asistentes. Además, la jornada incluyó rifas benéficas, atracciones infantiles, música y baile, en un ambiente festivo y de cooperación vecinal.
Gabinete de Crisis, una peña que colabora a lo largo del año en diferentes actividades festivas y solidarias en Andratx, volvió a demostrar su compromiso social organizando esta cita a beneficio de ELA Balears.
Según la organización, cerca de quinientas personas participaron en la jornada, demostrando una vez más la sensibilidad del municipio hacia las causas sociales. “La respuesta de la gente ha sido increíble; Andratx siempre se vuelca cuando se trata de ayudar”, destacaron desde la peña Gabinete de Crisis.
La fiesta benéfica contó con la presencia de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, el regidor de Fiestas, Iván Sánchez, varios regidores de su equipo de gobierno, así como representantes de ELA Balears, quienes agradecieron la implicación de todos los asistentes y el apoyo recibido.
Los fondos recaudados durante la jornada se destinarán íntegramente a ELA Balears, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica y sus familias en las Illes Balears.
La alcaldesa Estefanía Gonzalvo señaló que “Andratx ha demostrado una vez más su gran corazón y su solidaridad. Gracias a todos los que han hecho posible esta jornada”.
- La renuncia de sa Pobla al mar es más antigua de lo que se creía
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»
- Isabel Preysler revisaba los ligues de Miguel Boyer en Mallorca
- Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
- Enrique Murillo, editor: 'El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega
- Dos heridos, entre ellos una joven con graves quemaduras, al explotar una chimenea en el Coll den Rabassa
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca