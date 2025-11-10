El Ayuntamiento de Andratx convoca la Mostra de Teatre Amateur 2026

El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Andratx, que dirige la concejala Mady Juan, ha hecho públicas las bases para participar en la Mostra de Teatre Amateur de Andratx 2026, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar y difundir el teatro no profesional. La muestra se celebrará a lo largo del próximo año en el municipio y reunirá cuatro compañías seleccionadas entre todas las propuestas presentadas.

Según se detalla en la convocatoria, el propósito es “fomentar y dar difusión al mundo teatral amateur en torno a una muestra que pueda reunir a las mejores compañías que trabajan en el ámbito del espectáculo de forma no profesional”. El teatro, añaden, se entiende como una herramienta de expresión y de trabajo en comunidad que aporta valores tanto a los grupos participantes como al público asistente.

La convocatoria está dirigida a todas las compañías amateurs de Mallorca, y también de fuera de la isla, que deseen presentar un espectáculo en catalán o castellano. Las representaciones se llevarán a cabo en el Teatre Sa Teulera de Andratx o en el Teatre de s’Arracó, y el Ayuntamiento pondrá a disposición de las compañías un técnico responsable para asistirlas durante las funciones.

El plazo para presentar la documentación estará abierto hasta el viernes 12 de diciembre de 2025 a las 14 horas, y las solicitudes podrán presentarse por registro electrónico o en el registro de entrada del Ayuntamiento. Entre la documentación requerida figura una declaración responsable sobre las obligaciones tributarias, un dossier completo de la obra y la acreditación de los derechos de autor o su exención.

El comité de selección estará formado por Joan Porcel, productor teatral; Jaume Reus Frontera; y Miquel Àngel Marroig Toledo, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Andratx. Ellos serán los encargados de escoger las cuatro obras que formarán parte de la Mostra, además de seleccionar cuatro suplentes. Entre los criterios de valoración se tendrán en cuenta la originalidad, la calidad del texto, la viabilidad técnica, la relevancia social y la capacidad de conexión con el público andritxol.

Cada compañía seleccionada recibirá un premio de 1.800 euros, condicionado a la representación efectiva de la obra dentro de la Mostra.