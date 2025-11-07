Ou Verd inaugura “A l’alçada dels seus ulls”, una exposición que invita a mirar el arte desde la perspectiva infantil
Expuestas en el Castell de Son Mas, todas las obras se sitúan a la altura de la mirada infantil, invitando a los adultos a agacharse para contemplarlas
El grupo artístico Ou Verd ha inaugurado en el Castell de Son Mas la exposición colectiva “A l’alçada dels seus ulls”, una propuesta tan original como reflexiva que llenó la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Andratx.
Pensada especialmente para los niños, la muestra propone un cambio de perspectiva: todas las obras se sitúan a la altura de la mirada infantil, invitando a los adultos a agacharse para contemplarlas. Con este gesto simbólico, Ou Verd cuestiona el adultismo y reivindica una forma de mirar el arte desde la curiosidad y la inocencia propias de la infancia.
La exposición reúne a 18 artistas de distintas disciplinas, como la fotografía, la escultura y la pintura, y ofrece una experiencia estética diversa y participativa.
El acto fue inaugurado por el presidente de Ou Verd, Carlos Terroba, junto a la alcaldesa de Andratx, quien destacó “la importancia de fomentar espacios donde los niños y las niñas sean también protagonistas”. Añadió su agradecimiento al colectivo por “su compromiso con la creatividad, la reflexión y la participación ciudadana”, y subrayó que el Castell de Son Mas “sigue consolidándose como un referente cultural en el municipio”.
En la inauguración también estuvieron presentes la regidora de Cultura, Mady Juan, y varios concejales del equipo de gobierno local, que acompañaron a los artistas y al público en una velada marcada por la sensibilidad y el diálogo entre el arte y la infancia.
La muestra permanecerá abierta al público durante las próximas semanas y será visitada por alumnos de los centros educativos del municipio, que podrán disfrutar de una experiencia artística pensada especialmente para ellos.
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
- La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- Tormenta en Mallorca: Caídas de árboles, inundaciones y desplome de la cúpula del hospital de Son Verí
- El vuelo de un caza de combate sobre Mallorca causa retrasos en el aeropuerto de Palma y quejas vecinales por ruido
- Intensas lluvias, descenso térmico y rachas de viento de 100 km/h: el paso de la tormenta por Mallorca