Ou Verd inaugura “A l’alçada dels seus ulls”, una exposición que invita a mirar el arte desde la perspectiva infantil

El grupo artístico Ou Verd ha inaugurado en el Castell de Son Mas la exposición colectiva “A l’alçada dels seus ulls”, una propuesta tan original como reflexiva que llenó la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Andratx.

Pensada especialmente para los niños, la muestra propone un cambio de perspectiva: todas las obras se sitúan a la altura de la mirada infantil, invitando a los adultos a agacharse para contemplarlas. Con este gesto simbólico, Ou Verd cuestiona el adultismo y reivindica una forma de mirar el arte desde la curiosidad y la inocencia propias de la infancia.

La exposición reúne a 18 artistas de distintas disciplinas, como la fotografía, la escultura y la pintura, y ofrece una experiencia estética diversa y participativa.

El acto fue inaugurado por el presidente de Ou Verd, Carlos Terroba, junto a la alcaldesa de Andratx, quien destacó “la importancia de fomentar espacios donde los niños y las niñas sean también protagonistas”. Añadió su agradecimiento al colectivo por “su compromiso con la creatividad, la reflexión y la participación ciudadana”, y subrayó que el Castell de Son Mas “sigue consolidándose como un referente cultural en el municipio”.

En la inauguración también estuvieron presentes la regidora de Cultura, Mady Juan, y varios concejales del equipo de gobierno local, que acompañaron a los artistas y al público en una velada marcada por la sensibilidad y el diálogo entre el arte y la infancia.

La muestra permanecerá abierta al público durante las próximas semanas y será visitada por alumnos de los centros educativos del municipio, que podrán disfrutar de una experiencia artística pensada especialmente para ellos.