Andratx mostrará en la World Travel Market sus guías de snorkel y kayak

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha presentado este martes en la World Travel Market de Londres las dos guías turísticas del municipio, dedicadas al snorkel y al kayak, dentro del escaparate de promoción de Andratx como destino activo y sostenible durante todo el año.

“Queremos mostrar que Andratx es mucho más que sol y playa. Nuestro entorno natural nos permite disfrutar del mar y de la montaña en cualquier época del año, y estas guías son una invitación a hacerlo de forma responsable y en contacto directo con la naturaleza”, ha destacado Gonzalvo.

La presentación ha tenido lugar este martes en el stand del municipio dentro del espacio de Mallorca, donde la delegación andritxola —encabezada por la batlessa, el regidor de Turismo Lluís Toni Sieiro y la tècnica de Turisme municipal— ha compartido con profesionales del sector los detalles de ambas publicaciones.

La guía Rutas en kayak propone cinco itinerarios por los puntos costeros de Sant Elm, Port d’Andratx y Camp de Mar, con más de 25 kilómetros de recorrido, mientras que la guía de Snorkel reúne once zonas marinas del Ponent de Mallorca con fondos llenos de vida y color, ideales para disfrutar durante todo el año.

Gonzalvo ha subrayado que esta acción “forma parte del compromiso del Ajuntament con un turismo de calidad, sostenible y que ponga en valor el patrimonio natural de Andratx”.