Finaliza la temporada de socorrismo en las playas de Camp de Mar y Sant Elm con balance positivo y sin incidentes graves

El servicio de socorrismo de las playas de Camp de Mar y Sant Elm ha finalizado la temporada con un balance muy positivo. Este año se ha registrado un descenso en los incidentes graves, aunque se ha producido un ligero aumento de asistencias leves, lo que demuestra la eficacia del trabajo preventivo desarrollado durante los meses de verano.

Uno de los datos más destacados de la temporada es el incremento de las acciones de prevención, con cerca de 4.000 actuaciones preventivas realizadas por el equipo de socorristas en tan solo dos playas. Este esfuerzo constante ha contribuido de manera decisiva a mantener la seguridad de los bañistas y visitantes.

Además, se cumple un nuevo récord para el municipio: cinco años consecutivos sin fallecimientos en las playas de Andratx, un hecho que consolida la eficacia del modelo de trabajo conjunto entre los distintos servicios municipales.

El balance también subraya el crecimiento del servicio de accesibilidad destinado a personas con movilidad reducida (PMR), con 75 asistencias realizadas durante la temporada. Desde el Ayuntamiento de Andratx se destaca la importancia de seguir avanzando hacia unas playas inclusivas y de fácil acceso para todos.

El regidor de Protección Civil, Antoni Nicolau, ha querido poner en valor la labor del equipo, señalando que “estamos muy satisfechos con los resultados de esta temporada. El trabajo preventivo y la rápida respuesta ante cualquier incidencia han sido fundamentales para mantener la seguridad en nuestras playas. Quiero agradecer a todo el personal su profesionalidad y compromiso, y a los bañistas su colaboración para disfrutar de un verano seguro”.

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha cerrado el balance destacando la coordinación y el esfuerzo conjunto entre servicios, indicando que “contar con cinco años consecutivos sin incidentes mortales demuestra que el modelo de gestión funciona y que detrás hay un gran equipo humano. Desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de nuestras playas, porque son uno de los mayores orgullos de nuestro municipio”.