Andratx mantiene viva la dulce tradición de los Rosaris Ensucrats de Tots Sants
Ambiente familiar y éxito de participación en el taller de Rosaris Ensucrats organizado por el área de Patrimonio
El Departamento de Patrimonio de la Casa Consistorial de Andratx organizó este 1 de noviembre un taller de Rosaris Ensucrats de Tots Sants, una actividad que reunió en la Plaza de Andratx a vecinos y vecinas de todas las edades.
Niños, jóvenes y mayores disfrutaron de una mañana dedicada a mantener viva una de las tradiciones más dulces y arraigadas de Tots Sants, elaborando los típicos rosaris de caramelos, frutas confitadas y golosinas.
Desde el área de Patrimonio destacaron la gran participación y el ambiente familiar que se vivió durante toda la jornada. “Es importante conservar y transmitir estas costumbres a las nuevas generaciones, porque forman parte de nuestra identidad como pueblo”, señalaron desde la organización.
El taller se ha consolidado como una cita esperada dentro del calendario cultural del municipio, combinando tradición, creatividad y convivencia intergeneracional.
Durante la jornada, la actividad contó con la presencia de varios regidores del equipo de gobierno local, entre ellos Beatriz Casanova, responsable de Patrimonio municipal.
