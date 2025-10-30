Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andratx actualiza la ordenanza que regula la venta ambulante y los mercados semanales

Gonzalvo destacó que esta nueva normativa “responde al compromiso del equipo de gobierno de adaptar la normativa local a las necesidades actuales de Andratx"

La villa de Andratx celebra su mercado todos los miércoles.

La villa de Andratx celebra su mercado todos los miércoles. / .

Redacción Especiales

El Pleno del Ayuntamiento de Andratx ha aprobado la nueva ordenanza municipal que regula la venta ambulante y los mercados semanales, una normativa que sustituye a la anterior, considerada obsoleta y desfasada respecto a la realidad comercial y social del municipio.

Con esta actualización, el Consistorio busca modernizar la gestión y el control de la venta ambulante, así como garantizar un desarrollo ordenado de los mercados tradicionales. La nueva regulación establece las normas para los mercados de la villa (miércoles), S’Arracó (sábado) y, como novedad, contempla la creación de un mercado semanal en el Port d’Andratx, dedicado principalmente a la alimentación, flores, plantas y producto local.

El texto aprobado regula los requisitos administrativos de los vendedores, el horario de funcionamiento —de 8:00 a 13:30 horas— y la obligación de mantener limpios los espacios. También fija el número máximo de paradas y las dimensiones de los puestos, y crea la figura de una persona encargada del mercado, que velará por el cumplimiento de la normativa junto con la Policía Local.

La ordenanza incluye además un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros en casos de infracciones graves o reiteradas.

La alcaldesa Estefanía Gonzalvo destacó que esta nueva normativa “responde al compromiso del equipo de gobierno de adaptar la normativa local a las necesidades actuales de Andratx, ofreciendo un marco más claro, moderno y equilibrado tanto para los vendedores como para los vecinos”.

Durante la actual legislatura, el gobierno municipal ha impulsado la actualización de diversas ordenanzas para dotar al municipio de una estructura normativa más moderna y adaptada a los nuevos tiempos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
  2. Encuentran el cuerpo sin vida del empresario desaparecido en Palma
  3. La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
  4. La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
  5. El conductor de la ambulancia implicado en un accidente mortal en Palma da positivo en cocaína
  6. Un motorista muere al chocar contra una ambulancia que iba a un servicio urgente en sa Indioteria
  7. Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres
  8. El perito del juicio del bebé responde a las dudas sobre su titulación: 'Esto es una caza de brujas, soy licenciado en Medicina

El Atlético Baleares busca el premio de un Primera División

El Atlético Baleares busca el premio de un Primera División

El jurado declara culpable al acusado del asesinato de tres hermanos en Madrid

El jurado declara culpable al acusado del asesinato de tres hermanos en Madrid

El entrenador Kiko Martín recibe el Premio Timón de Piragüismo

El entrenador Kiko Martín recibe el Premio Timón de Piragüismo

Orden de alejamiento para el detenido por abusar de cuatro compañeras y una interna de una residencia de Campos

Orden de alejamiento para el detenido por abusar de cuatro compañeras y una interna de una residencia de Campos

La Autoridad Portuaria corta un tramo para peatones en el Paseo Marítimo durante dos semanas

La Autoridad Portuaria corta un tramo para peatones en el Paseo Marítimo durante dos semanas

Jaime Martínez afea a Lucía Muñoz su viaje a Gaza: "Es usted una vividora que vive del cuento"

Jaime Martínez afea a Lucía Muñoz su viaje a Gaza: "Es usted una vividora que vive del cuento"

Vampire Survivors y Balatro unen fuerzas para quedarse con todo tu tiempo libre

Vampire Survivors y Balatro unen fuerzas para quedarse con todo tu tiempo libre

Hamás entrega a Israel los cuerpos de otros dos rehenes tras la reanudación del alto el fuego en Gaza

Hamás entrega a Israel los cuerpos de otros dos rehenes tras la reanudación del alto el fuego en Gaza
Tracking Pixel Contents