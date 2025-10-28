La nueva cocina del CEIP Es Vinyet mejora la seguridad y el servicio tras la inversión del IBISEC
La intervención con una inversión de 211.564,36 euros, han permitido modernizar unas instalaciones que no se renovaban desde hacia varias décadas y que eran una demanda del centro y las familias
Las obras de reforma integral de la cocina del CEIP Es Vinyet, en el municipio de Andratx, finalizaron recientemente tras varios meses de trabajos impulsados por el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC). La actuación, que contó con un presupuesto de 211.564,36 euros, permitió modernizar y adecuar las instalaciones a la normativa vigente, garantizando un funcionamiento óptimo y cumpliendo con todos los requisitos sanitarios y de seguridad.
El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, junto a la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, la regidora de Educación, Mady Juan, y la directora del centro educativo, Margalida Ensenyat, visitó el colegio para conocer el resultado de los trabajos, que no habían experimentado una reforma de esta magnitud desde hacía varias décadas.
La intervención incluyó la renovación integral del espacio, con nuevas instalaciones eléctricas, de gas y fontanería, la sustitución completa de revestimientos y la modernización del equipamiento y mobiliario de cocina. Estas mejoras han permitido optimizar la funcionalidad, la seguridad y las condiciones laborales del personal, además de garantizar un servicio más eficiente y adaptado a la normativa actual.
La regidora de Educación, Mady Juan, entendió desde el primer momento las reivindicaciones del centro y las trasladó a los organismos competentes, logrando que la reforma se materializara. Juan destacó que “esta actuación era muy necesaria y llevaba tiempo siendo una demanda del centro y de las familias. Con esta reforma, el CEIP Es Vinyet cuenta ahora con una cocina moderna, segura y preparada para ofrecer un mejor servicio a toda la comunidad educativa”.
Por su parte la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, agradeció a la conselleria de Educación la inversión realizada y el compromiso con las infraestructuras educativas del municipio, destacando que “cuando las administraciones colaboran, los resultados se traducen en mejoras reales para nuestros centros y, sobre todo, para los niños y niñas del municipio.
