Sa Coma renueva sus pistas de petanca con nueva cubierta y servicios

Los trabajos, con un presupuesto de 205.600 euros, tienen un plazo estimado de ejecución de dos meses y medio

Los trabajos de mejora de las pistas de petanca del polideportivo de Sa Coma, en Andratx, ya han comenzado.

Redacción Especiales

Andratx

Las obras de reforma y acondicionamiento de las pistas de petanca del polideportivo de Sa Coma ya han comenzado. Los trabajos, con un presupuesto ligeramente superior a los 205.600 euros, tienen un plazo estimado de ejecución de dos meses y medio.

El proyecto contempla la remodelación y acondicionamiento de las pistas de petanca, la construcción de una cubierta sobre ellas y la creación de una edificación anexa que albergará aseos y otros servicios para los usuarios, con el objetivo de modernizar las instalaciones y ofrecer un espacio más cómodo y funcional.

El regidor de Deportes del Ajuntament d’Andratx, Lluís Toni Siero, supervisó este mediodía el inicio de las obras y destacó la relevancia de esta intervención para mejorar las instalaciones deportivas del municipio.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, añadió que “estas obras refuerzan nuestro compromiso con el deporte y con la creación de espacios adaptados a las necesidades de los vecinos, fomentando la actividad física y el ocio saludable en el municipio”.

