El Ajuntament d’Andratx activa su nuevo Portal de Transparencia
El Ajuntament d’Andratx ha puesto en marcha en su página web oficial el nuevo Portal de Transparencia, una herramienta digital que permitirá a la ciudadanía acceder de forma clara y directa a la información pública del consistorio.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento cumple con la normativa vigente en materia de transparencia y refuerza su compromiso con la participación y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. En el nuevo espacio se podrán consultar datos sobre la organización municipal, la gestión económica, los contratos, las subvenciones, las retribuciones de cargos públicos y otros apartados relacionados con la actividad institucional.
Desde el consistorio destacan que el objetivo del portal es “facilitar el acceso a la información pública de manera sencilla, actualizada y comprensible”, promoviendo una administración más abierta y cercana a los vecinos del municipio.
El Portal de Transparencia se encuentra disponible a través de la página web oficial del Ajuntament d’Andratx, donde se irá actualizando de forma periódica con nuevos contenidos e informes de interés público.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “este portal es una muestra del compromiso de este equipo de gobierno con la transparencia y la participación. Queremos que cada vecino pueda conocer de primera mano cómo se gestiona su Ayuntamiento, con total claridad y accesibilidad”.
