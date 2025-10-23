El Ajuntament d’Andratx inicia las labores de asfaltado de la Avenida Joan Carles I

El Ajuntament d’Andratx ha iniciado las labores de asfaltado de toda la Avenida Joan Carles I, una de las arterias principales de la Vila que conecta la Plaza des Pou con la rotonda del Carrer Tomeu Esteva.

Los trabajos comenzaron a principios de esta semana y se desarrollarán por fases con el objetivo de minimizar las molestias tanto al tráfico rodado como a los peatones y vecinos. La intervención abarca toda la extensión de la vía, considerada una de las más largas y amplias del núcleo urbano.

Desde el consistorio se ha señalado que la actuación forma parte del plan de mejora y mantenimiento del pavimento urbano, con el fin de garantizar una mayor seguridad y comodidad en la circulación.

Esta intervención se suma a otras efectuadas durante los últimos meses, como el asfaltado de todas las calles comprendidas entre la Plaza de España y el Carrer Sevilla, así como trabajos en Port d’Andratx, Sant Elm y s’Arracó, dentro del mismo plan de renovación viaria impulsado por el Ajuntament d’Andratx.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que estas obras son necesarias para mejorar las infraestructuras del municipio y ofrecer a los vecinos unas calles en mejores condiciones, subrayando que se realizan pensando en la seguridad y el bienestar de todos.