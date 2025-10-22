El Ajuntament d’Andratx ultima un contrato de alquiler para destinar las instalaciones de “Es Cantó Nou” a asociaciones del municipio

El Ajuntament d’Andratx se encuentra en la fase final de la tramitación de un contrato de alquiler que permitirá dar un nuevo uso a las instalaciones conocidas como “Es Cantó Nou”, ubicadas en el núcleo urbano del municipio.

El local, de unos cien metros cuadrados, albergó durante años un negocio de restauración muy conocido en la zona. Ahora, con la firma del contrato en régimen de alquiler, la Casa Consistorial pretende destinar el espacio a uso social, ofreciendo a las asociaciones del municipio un lugar donde desarrollar sus actividades ante la actual falta de locales disponibles.

Desde el consistorio se considera esta medida una solución temporal pero necesaria para dar respuesta a la demanda creciente de espacios por parte del tejido asociativo de Andratx.

La alcaldesa Estefanía Gonzalvo ha explicado que “con esta iniciativa queremos dar un paso más en el compromiso del Ajuntament con las entidades locales, que son una parte esencial de la vida social y cultural del municipio”. Además, ha señalado que “las asociaciones necesitan espacios dignos donde reunirse, organizar actividades y mantener viva la participación ciudadana, y ‘Es Cantó Nou’ puede convertirse en ese punto de encuentro mientras seguimos trabajando en soluciones más permanentes”.

Una de las prioridades más urgentes del gobierno municipal es ofrecer un nuevo emplazamiento a la asociación de la Gent Gran, que cuenta con 300 socios y se ha quedado sin instalaciones debido a las obras de rehabilitación integral que se están llevando a cabo en su sede habitual.

Con esta iniciativa, el Ajuntament d’Andratx busca garantizar la continuidad de las actividades sociales y comunitarias en el municipio mientras se avanza en la mejora y adecuación de los espacios públicos.