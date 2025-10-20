El Port d’Andratx acoge la segunda edición de la Fira Marinera con gran afluencia de público

Este sábado seinauguró la segunda edición de la Fira Marinera del Port d’Andratx, una cita que reúne a profesionales del sector náutico, artesanos y vecinos en torno a la cultura del mar. Desde primeras horas, el recorrido de la feria recibió a cientos de visitantes que disfrutan de las actividades, exposiciones y propuestas gastronómicas preparadas para el fin de semana.

El Port d’Andratx se convirtió en el epicentro de la tradición, la cultura y la actividad náutica con la celebración de la segunda edición de la Fira Marinera, organizada por la regiduría de Turismo y Deportes de Andratx, que dirige Lluís Toni Sieiro, y con la colaboración del Club de Vela del Port d’Andratx, presidido por Ginés Martínez, que desempeña un papel fundamental en la coordinación de las actividades náuticas.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, acompañada por otras autoridades municipales y autonómicas, inauguró oficialmente la feria, destacando “la importancia de mantener viva la identidad marinera del municipio y apoyar a los profesionales y comercios que la mantienen activa”.

La fira reunió una treintena de stands dedicados a la náutica, la exposición y venta de embarcaciones de segunda mano, además de un mercado artesanal con productos típicos y artículos vinculados al mar. Desde primeras horas de la jornada, cientos de vecinos y visitantes recorrieron los diferentes espacios del evento, disfrutando de un ambiente festivo que combinó tradición y modernidad.

Numerosos visitantes disfrutaron de las actividades, exposiciones y propuestas gastronómicas. / Ajuntament d'Andratx

Actividades para todos los públicos

La programación incluyó propuestas pensadas para todas las edades. Entre las actividades más destacadas los bautizos de vela, con turnos de 30 minutos y un máximo de 12 participantes por salida, que se realizaron desde la explanada del Club de Vela, bajo la coordinación del equipo del Club presidido por Ginés Martínez. Asimismo, el propio Club acogió la inauguración de la exposición “Bitàcola Visual del Port d’Andratx”, un recorrido artístico por la historia y el paisaje del puerto.

La música también uvo un papel protagonista en esta edición con la Batucada El Puntazo y los Dragomonis, que animó la Avenida Mateo Bosch desde de las 17.30 h, y la presentación de la Gala Benéfica contra el Cáncer, que contó con la participación del presentador Joaquín Prat.

La jornada culminó con un variado programa musical en la misma avenida, con las actuaciones de DJ Ross, Antonio Carmona (20 h), Jimy Fantasy y Ramonells, convirtiendo el Port d’Andratx en un punto de encuentro festivo y solidario.

Gastronomía marinera

Varios establecimientos del puerto se sumaron a la celebración ofreciendo menús especiales elaborados para la ocasión, inspirados en la tradición marinera y los productos locales, completando así una oferta que combina ocio, cultura y gastronomía.

Con esta segunda edición, la Fira Marinera del Port d’Andratx se consolida como una cita imprescindible en el calendario local, reforzando el vínculo del municipio con el mar y dinamizando la actividad comercial y turística durante el otoño.

La alcaldesa Gonzalvo fue arropada por el conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera; el vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard; la consellera de Treball i Funció Pública, Catalina Cabrer; así como por varios directores generales del Govern, diputados y otras autoridades.