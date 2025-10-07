El Ayuntamiento de Andratx y el Colegio Oficial de Arquitectos firman un convenio para impulsar la reforma integral del Teatro de Sa Teulera

El Ayuntamiento de Andratx ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) con el objetivo de iniciar la convocatoria de un concurso de ideas que permita seleccionar la mejor propuesta arquitectónica para llevar a cabo la reforma integral del Teatro de Sa Teulera de Andratx.

Esta iniciativa supone un paso decisivo para modernizar uno de los espacios culturales más emblemáticos del municipio, punto de encuentro para la vida cultural y social de Andratx.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Andratx reafirma su compromiso con la cultura, la participación y la mejora de los equipamientos públicos del municipio, poniendo en valor el patrimonio arquitectónico y cultural local.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “al inicio de la legislatura nos propusimos mejorar nuestras instalaciones municipales. El teatro es un punto de encuentro para los andritxoles y debemos ofrecerles las mejores instalaciones para que continúe siendo un espacio vivo, acogedor y de calidad para todos”.