El Ayuntamiento de Andratx habilita una “sala de condol” en el cementirio municipal de s'Arracó y mejora sus instalaciones
Entre las mejoras destacan la rehabilitación de los baños públicos, la reparación de algunas zonas de tejado y de algunos muros del recinto, garantizando una mayor seguridad y conservación del espacio
El Ayuntamiento de Andratx ha llevado a cabo una serie de actuaciones y mejoras en el cementerio de s’Arracó con el objetivo de mejorar sus instalaciones y ofrecer un espacio seguro y accesible para los usuarios. Entre las mejoras realizadas destacan la rehabilitación de los baños públicos, que ahora cuentan con condiciones de accesibilidad, así como la reparación de algunas zonas de tejado dañadas por la vegetación y de algunos muros del recinto, garantizando una mayor seguridad y conservación del espacio.
Además, como principal novedad, se ha habilitado una “sala de condol” que permitirá a las familias disponer de un entorno más íntimo para despedirse de sus seres queridos. Desde el consistorio se continúa trabajando para atender las necesidades de los diferentes núcleos del municipio, escuchando siempre a los vecinos para poder hacer más fácil su día a día.
La regidora de Cementerio, Laura Monedero, ha señalado que "tener los cementerios en buen estado tiene que ser una prioridad para ofrecer un servicio óptimo y cercano a los usuarios, poniendo siempre por delante a las familias”.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que "estas actuaciones responden al compromiso del equipo de gobierno con la mejora continua de los servicios públicos, especialmente en espacios tan sensibles como los cementerios, que merecen el máximo respeto y cuidado".
