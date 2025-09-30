El Ayuntamiento de Andratx aprueba en la sesión plenaria el Reglamento de Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado el nuevo Reglamento de Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales, un documento que tiene como objetivo regular el funcionamiento y la utilización de las instalaciones deportivas del municipio. Desde el inicio de la legislatura se han ido modificando y actualizando distintos reglamentos municipales.

En el caso de las instalaciones deportivas, el municipio carecía de una normativa específica, y por fin se dispone de una guía clara para hacer un uso adecuado, equitativo y responsable de estos espacios. La aprobación de este reglamento supone una la mejora de la gestión y la convivencia entre todos los usuarios. En él se establecen los derechos y deberes de los usuarios, condiciones de acceso, prohibiciones básicas para garantizar la seguridad y convivencia así como un sancionador en caso de incumplimiento.

El regidor de deportes Lluís Toni Sierio ha destacado que “este reglamento permitirá gestionar de forma más eficaz nuestras instalaciones, garantizar el acceso igualitario y ofrecer un mejor servicio a los vecinos y vecinas de Andratx”. La alcaldesa, Estefanía Gonzalvo ha añadido que “contar con un reglamento actualizado nos permite ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, garantizar un uso responsable de los espacios deportivos y fomentar la convivencia entre todos los usuarios. Este reglamento es una herramienta esencial para seguir promoviendo el deporte en nuestro municipio.”