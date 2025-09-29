El Castillo de Son Mas se convierte en escenario de una Gran Gala Lírica dentro del ciclo de Nits a la Fresca

Anoche, el Castillo de Son Mas se convirtió en el escenario de una velada inolvidable con la celebración de la tradicional Gala Lírica, enmarcada en el ciclo "Nits a la fresca", que este año celebra su 25º aniversario. Para esta edición tan especial, la Terraza de Barba Roja del Ayuntamiento de Andratx acogió a una figura de renombre internacional: la soprano Montserrat Martí, hija de la legendaria Montserrat Caballé. Le acompañaron el prestigioso barítono Luis Santana y el talentoso pianista Francisco Blanco, en una actuación conjunta con las corales locales: la Coral Municipal de Andratx, dirigida por Cristina Van Roy, y Voral Veus de Ponent, bajo la batuta de José Martínez.

Montserrat Martí, durante su actuación en el castillo de Son Mas. / Ajuntament d'Andratx

El público, compuesto por más de 500 personas, disfrutó de un espectáculo lleno de emoción, belleza y sensibilidad. El repertorio, cuidadosamente seleccionado, conmovió a los asistentes y rindió homenaje a la gran tradición lírica. La cercanía de los intérpretes, especialmente de Montserrat Martí, quien compartió sentidas palabras en memoria de su madre, añadió una dimensión íntima y emotiva a la gala.

Con eventos como este, Andratx reafirma su compromiso con la cultura, acercando la música en vivo y grandes voces del panorama lírico nacional e internacional tanto a residentes como a visitantes. La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y la regidora de Cultura, Mady Juan, asistieron al acto y destacaron la importancia de seguir apostando por iniciativas culturales que enriquecen el municipio y lo posicionan como un verdadero epicentro cultural en la isla.