Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Castillo de Son Mas se convierte en escenario de una Gran Gala Lírica dentro del ciclo de Nits a la Fresca

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a la soprano Montserrat Martí, el barítono Luis Santana, el pianista Francisco Blanco; y los miembros de la la Coral Municipal de Andratx y Voral Veus de Ponent.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a la soprano Montserrat Martí, el barítono Luis Santana, el pianista Francisco Blanco; y los miembros de la la Coral Municipal de Andratx y Voral Veus de Ponent. / Ajuntament d'Andratx

Redacción Part Forana

Andratx

Anoche, el Castillo de Son Mas se convirtió en el escenario de una velada inolvidable con la celebración de la tradicional Gala Lírica, enmarcada en el ciclo "Nits a la fresca", que este año celebra su 25º aniversario. Para esta edición tan especial, la Terraza de Barba Roja del Ayuntamiento de Andratx acogió a una figura de renombre internacional: la soprano Montserrat Martí, hija de la legendaria Montserrat Caballé. Le acompañaron el prestigioso barítono Luis Santana y el talentoso pianista Francisco Blanco, en una actuación conjunta con las corales locales: la Coral Municipal de Andratx, dirigida por Cristina Van Roy, y Voral Veus de Ponent, bajo la batuta de José Martínez.

Montserrat Martí, durante su actuación en el castillo de Son Mas.

Montserrat Martí, durante su actuación en el castillo de Son Mas. / Ajuntament d'Andratx

El público, compuesto por más de 500 personas, disfrutó de un espectáculo lleno de emoción, belleza y sensibilidad. El repertorio, cuidadosamente seleccionado, conmovió a los asistentes y rindió homenaje a la gran tradición lírica. La cercanía de los intérpretes, especialmente de Montserrat Martí, quien compartió sentidas palabras en memoria de su madre, añadió una dimensión íntima y emotiva a la gala.

Con eventos como este, Andratx reafirma su compromiso con la cultura, acercando la música en vivo y grandes voces del panorama lírico nacional e internacional tanto a residentes como a visitantes. La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y la regidora de Cultura, Mady Juan, asistieron al acto y destacaron la importancia de seguir apostando por iniciativas culturales que enriquecen el municipio y lo posicionan como un verdadero epicentro cultural en la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents