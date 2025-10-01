Nadal será el primer deportista investido 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca

El extenista Rafael Nadal será investido el próximo viernes doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca, y se convertirá de esta manera en el primer deportista en recibir la máxima distinción que concede la institución académica salmantina.

La propuesta institucional para la concesión del doctorado 'honoris causa' al deportista Rafa Nadal ha sido defendida por el decano de la Facultad de Educación, Ricardo Canal, quien ha definido al balear, ganador de 22 'Grand Slams', como "uno de los mejores deportistas de todos los tiempos".

Sus logros deportivos, unido a sus valores humanos como "la disciplina y el trabajo en equipo, la humildad y la sencillez, la perseverancia y el espíritu de superación y el compromiso con la excelencia", le han valido el apoyo mayoritario del Consejo de Gobierno y del Claustro de Doctores. De esta forma, Nadal se ha unido a una larga y reconocida lista de profesores, científicos, académicos, premios Nobel, así como a personalidades del mundo de la cultura y la política.

Nadal suma 22 títulos de 'Grand Slam', 14 de ellos en Roland Garros, dos medallas de oro olímpicas, cinco Copas Davis y varias temporadas como número uno del mundo. A esta incomparable trayectoria deportiva se suman reconocimientos de enorme prestigio como el Premio Príncipe de Asturias del Deporte en 2008, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, así como el Premio Nacional del Deporte en varias ocasiones.

Primer doctorado 'honoris causa'

El primer doctorado 'honoris causa' otorgado por la Universidad de Salamanca fue en el año 1922 y recayó a título póstumo en Teresa de Cepeda y Ahumada. A lo largo del siglo XX y en el primer cuarto del XXI, más de 160 personas han recibido este premio académico.

El fisiólogo japonés Shinya Yamanaka, los escritores José Saramago y Mario Vargas Llosa; el presidente de Costa Rica y Premio de la Paz, Óscar Arias; el bioquímico Paul Maxime Nurse, a los que se sumará la genetista francesa Emmanuelle Charpentier a finales de este mes de octubre, son algunos de los Premios Nobel que se encuentran en esta lista.