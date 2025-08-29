Rafa Nadal: “Este torneo en Manacor es emocionante para todos”

El Rafa Nadal Open by Movistar, torneo del ATP Challenger Tour que se celebra esta semana en la Rafa Nadal Academy, encara la recta final de su séptima edición con un gran éxito de asistencia. Tampoco ha querido perderse el torneo el propio Rafa Nadal, que este jueves asistió como un aficionado más al torneo.

Nadal no perdió detalle de la remontada que protagonizó Dani Rincón (jugador formado en la academia) ante el británico Hamish Stewart: "Para la Academia es bonito ver a jugadores de este nivel. Jugar aquí en las instalaciones es bueno para los chicos que se forman aquí y también para toda la gente que trabaja todo el año en las instalaciones y que respira tenis. Tener un torneo de este calibre aquí es emocionante para todos", comentó el manacorí.

Entrada gratuita El Rafa Nadal Open by Movistar se disputa en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistarhasta el próximo 31 de agosto y la entrada es gratuita. En las seis ediciones previas se han proclamado campeones Duje Ajdukovic (2024), Hamad Medjedovic (2023), Luca Nardi (2022), Lukas Lacko (2021), Emil Ruusuvuori (2019) y Bernard Tomic (2018).

Además de lo deportivo, Rafa recordó que el torneo también se ha convertido en un evento social en la isla. "Para Manacor y para Mallorca, tener un evento deportivo que se convierte en un evento social genera cosas positivas en todos los sentidos y hace que la gente disfrute". Y es que, durante esta semana se llevan a cabo numerosas actividades vinculadas con la gastronomía local, ocio y música para toda la familia.

Pone en valor los torneos Challenger e ITF

Rafa Nadal también ha querido poner en valor la importancia del ATP Challenger Tour en el contexto del tenis internacional: "Es el paso previo al circuito que el gran público ve por televisión. De hecho, muchos de los jugadores que están jugando este tipo de torneos lo combinan con los de primer nivel. Los Challenger y los torneos ITF son los que te ayudan a formarte como tenista antes de ser un jugador destacado".

El campeón de 22 títulos de Grand Slam, que en sus inicios se proclamó campeón en los torneos Challenger de El Espinar y en Barletta, ha aplaudido la apuesta que España lleva años haciendo por incrementar este tipo de torneos: "Ǫue España haya invertido durante muchos años en tener muchos torneos ITF y ahora invierta en tener muchos Challenger es una gran noticia para que los tenistas españoles, con recursos limitados, puedan seguir creciendo, compitiendo al primer nivel sin tener que desplazarse a la otra parte del mundo. Es una gran ventaja y es algo que España ha sabido hacer muy bien".