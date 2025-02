El deporte español rinde un merecido homenaje a Nadal: "Nos equivocamos si lo juzgamos por los títulos"

Apenas tres meses después de su retirada oficial del mundo del tenis, el Comité Olímpico Español quiso rendir un bonito homenaje a Rafa Nadal. Varios de los grandes deportistas españoles se reunieron en un encuentro moderado por Juanma Castaño, en el que tanto Alejandro Blanco, presidente del COE, como los deportistas expresaron sus sentimientos para el mejor deportista español de todos los tiempos.

En una de sus primeras apariciones públicas desde el fin de su carrera, el pasado mes de noviembre en las finales de la Copa Davis en Málaga, el mallorquín explicó que sigue adaptándose a esta nueva etapa que ha llegado a su vida. "En la vida es muy importante tener objetivos y yo soy una persona que lo necesita. Es una época de organizar esta nueva etapa" aseguró un Nadal que incidió en que sigue sin volver a coger una raqueta desde entonces.

"De momento, estoy bien. He vuelto a jugar al fútbol después de 15 años. No sabéis lo que se pierde, soy malísimo. No he vuelto a coger una raqueta. Hay que darle su tiempo. Como en todo cambio, necesitas un tiempo de desconexión", apuntó el manacorí.

"Era un acto merecido y necesario. Espero que para Rafa, pero sobre todo para todos los deportistas. Quería que él escuchase todo lo que opinan de él. Si a Rafa lo medimos por los resultados, nos equivocamos. Eso son números, pero lo que ha conseguido fuera de su propio deporte no lo ha hecho nadie" explicó Alejandro Blanco, para dar a entender el bonito homenaje que la casa del deporte español le quiso brindar.

Las nuevas generaciones

"Es un aplauso de todo el deporte en la casa del deporte" empezó diciendo Alejandro Blanco, antes de dar paso a los deportistas. Los primeros en subir fueron Alberto Ginés y Adriana Cerezo, que aseguraron recoger el legado de Rafa. "Con ser el 10% de lo que ha sido Rafa, creo que el resto nos damos con satisfechos" aseguró el oro olímpico en escalada en Tokio 2020.

Por su parte, Adriana Cerezo no escondió la emoción por poder ver al que aseguró ser un referente inigualable por primera vez de tan cerca. "Intentar soñar con poder parecerte a lo que Rafa es y ha sido. Si a alguien no le ha inspirado es que no es humano. Sueño con ser la más mínima sombra de lo que Rafa ha conseguido" apuntó.

A sus palabras, el balear aseguró sentir una gran satisfacción por todo el reconocimiento y las palabras. "Me siento en paz tras retirarme que era uno de los grandes objetivos de mi vida. Poder estar tranquilo de saber que lo he dado todo en cada momento. Ha sido un viaje muy bonito" aseguró Nadal.

Ídolo de todo

Acto seguido fue turno para David Cal y Jennifer Pareja, que explicaron sus vivencias con Nadal, con quien llegaron a coincidir en diferentes Juegos Olímpicos. El cinco veces medallista olímpico en piragüismo aseguró que la figura de Rafa hizo que toda España se volcara en el tenis, gustará más o menos y reconoció que su legado deja muy difícil a sus sucesores poder seguir su camino. "Me quedo con sus duelos con Federer".

El extenista español Rafael Nadal (i), el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco (c), y el periodista Juanma Castaño durante el evento 'Encuentro con Rafa Nadal', acto organizado por el Comité Olímpico Español como reconocimiento del mundo del deporte nacional al extenista balear, este martes, en Madrid. / EFE

Por su parte, Jennifer Pareja también apuntó en la dirección de la difícil papeleta de suceder a un deportista como Nadal. "Va a ser complicado encontrar un deportista como él. Ha sido el mejor deportista de nuestro país y ha roto muchas barreras en todo el mundo. Hay que quedarse con su legado y con todo lo que nos ha enseñado".

Abanderado del deporte español

Los últimos en subir al escenario fueron Isabel Fernández y Marcus Cooper Walz, abanderados en Juegos Olímpicos, al igual que el propio Nadal. "Cuando lo vi por primera vez en Pekín, me encantó su cercanía y su amabilidad. Por entonces ya era una sensación. Todo el mundo quería su foto con él" explicó la ahora vicepresidenta del COE.

Por su parte, Marcus Cooper no quiso destacar momentos, sino frases. Dos en concreto. La primera, en un momento de dificultad con las lesiones de Nadal, que le replicó cuando le dijo, "hay que morir matando". "Él me dijo, 'hay que morir disfrutando' y creo que tiene toda la razón.

"La otra frase es cuando le pregunté como hacía para atender a toda la gente que pedía fotos. Y me respondió, 'no les puedo decir que no'. Eso habla de su persona y la enseñanza de valores que ha sido capaz hacer constantemente".

Para finalizar, Alejandro Blanco no quiso dejar pasar la oportunidad de ofrecer a Nadal la oportunidad de seguir formando parte del deporte español. "Espero tener una conversación con él más adelante, porque el movimiento del deporte olímpico español y mundial no puede prescindir de una figura como la de Rafa. Esta es su casa y espero que nos pueda decir que sí cuando se le ofrezca ser miembro del COE".

El balear recogió la invitación y aunque aseguró que todavía es pronto para ello, no escondió que su vida seguirá ligada al deporte. "Antes que deportista, he sido aficionado al deporte. Evidentemente, mi vida seguirá ligada al deporte. Ya veremos de qué manera" explicó el balear, que volvió a tener una muestra más de todo lo que supuesto su legado en el deporte español.