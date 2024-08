Rafa Nadal, ante el espejo de Muhammad Ali y otros colosos del deporte que no supieron retirarse a tiempo

Pocas veces había sido tan explícito, y eso que Rafa Nadal no suele andarse con rodeos cuando se pone delante de un micro y habla de tenis. Haciendo gala de la misma claridad de ideas que siempre ha demostrado, no tuvo reparos en analizar a las claras del momento que atraviesa, ese que se prolonga desde hace ya dos años. «Ha sido una paliza durante mucho rato», resumió, en crudo, tras su derrota ante Novak Djokovic en la segunda ronda de los Juegos de París. «Si ante un jugador como él no soy capaz de tirarle para detrás y no soy capaz de defender como hace años, pues se pierde como se ha perdido. Era un partido para el que no sabía si estaba preparado para jugar a según qué nivel y no lo he estado», se resignó el mallorquín.

La cuestión ahora, una vez «terminada la etapa que se había marcado hasta los Juegos Olímpicos» tras caer también en el dobles con Carlos Alcaraz, es si será posible rescatar el Nadal competitivo, o si por el contrario es mejor dar un paso al costado definitivo y parar. Superados los 38 años y tras de dos temporadas llenas de sinsabores, el balear se debate ahora sobre si seguir o no intentando recuperar, si es que eso es posible a estas alturas, su versión competitiva y transita el camino hacia la retirada que tanto le ha costado a las grandes leyendas del deporte.

«En frío, cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, cuando tenga claras mis motivaciones, sea con una raqueta en la mano o sin ella, os lo haré saber», explicó el ganador de 22 Grand Slam, que durante el torneo se mostró harto de las repetitivas preguntas acerca de la fecha de su retiro. «No puedo estar viniendo aquí cada día analizando si este es mi último partido o no. Me he ganado terminar como me apetezca. Parece que me queréis retirar», llegó a quejarse Nadal, que lleva sin levantar un título desde que en junio de 2022 conquistara su 14º Roland Garros y solo ha podido jugar 28 partidos oficiales en los dos últimos años, con un balance de 14-14, obviamente lejísimos de los números de su carrera.

Sólo una de esas catorce victorias llegó ante un jugador del top-30 del ránking ATP (De Miñaur, Madrid 2024). Fuera de la tierra batida, el balance es 4-8. O lo que es lo mismo, en las dos últimas temporada solo ha ganado cuatro partidos ganados en pista rápida, la superficie que viene a partir de ahora hasta el final del año. Y el panorama, visto lo visto en los últimos meses, pinta complicado, asomando en el horizonte la duda de si merece la pena seguir intentándolo y arriesgarse a transitar el camino de una lucha contra el tiempo que ya emprendieron, en su caso sin mucho éxito, otros colosos de la historia del deporte que no tuvieron unas despedidas a la altura de su legado.

De Ali a Bolt

Apenas hay un puñado de leyendas que consiguieron retirarse por la puerta grande, como logró hacer Michael Phelps en los Juegos de Río 2016, en los que puso punto y final después de sumar cinco oros más. Una cita en la que Usain Bolt también se despidió de la velocidad repitiendo triple corona (100, 200 y 4x100 metros), aunque ya lejos de los tiempos estratosféricos de sus mejores días. Mientras que Phelps se mantuvo firme, Bolt, que había dicho en 2013 que esos Juegos de 2016 serían lo último de su carrera, dio un paso atrás y se concedió un último baile que no fue nada exitoso en los mundiales de Londres 2017.

«Un Mundial no cambia lo que hice. Alguien vino y me dijo que Muhammad Ali también perdió su última pelea», añadió, recordando uno de los casos más paradigmáticos de estas dificultades de las grandes leyendas para retirarse.

Tenis - Djokovic-Nadal / JUANJO MARTIN

Ali anunció un 26 de junio de 1979 en Los Ángeles que renunciaba a su título mundial y que se retiraba del boxeo. «Estoy exhausto, no tengo nada que probar. Creo que es lo mejor, retirarme como campeón, como el más grande», dijo con 37 años Ali, en quien ya empezaban a pesar los golpes, con unos reflejos que no eran los mismos y un habla más lento, primeros síntomas de lo que más tarde derivó en la enfermedad de Parkinson que sufrió.

Pero a pesar de su propio razonamiento, no estaba listo para decir adiós. Y nueve meses de su retirada, en marzo de 1980, cambió de opinión y volvió para pelar con Larry Holmes, en gran parte empujado por los problemas económicos por las malas inversiones y porque había sido estafado por gente de su entorno. Holmes, quien fue su sparring entre 1973 y 1975, lo castigó sin cesar en Las Vegas y el entrenador de Ali, Angelo Dundee, tuvo que parar el combate en el décimo asalto.

Un aviso serio de que su fin en el ring había llegado. Pero Ali siguió insistiendo. Y subió al cuadrilátero ante Trevor Berbick el 11 de diciembre de 1981, casi dos años después de la humillante derrota ante Holmes, asegurando que necesitaba ganar un cuarto título mundial. Como en Estados Unidos no le dieron el aval médico para luchar, Ali se fue a Nassau, en la pelea conocida como ‘Drama en las Bahamas’, donde Berbick, de 27 años, le venció sin problemas. Al día siguiente de su quinta derrota, colgó los guantes, esta vez definitivamente, cuando el Parkinson ya empezaba a dar síntomas más que evidentes de su aparición.

Sampras, retirado en la cima

Hay escasas excepciones de leyendas que hayan dicho adiós en lo más alto. El mencionado Phelps es una, y Pete Sampras, el tenista más laureado hasta la irrupción del Big Three (Djokovic, Nadal y Federer) otra. El último partido del estadounidense fue, con solo 32 años, la final del US Open 2002, en la que se impuso a su compatriota Andre Agassi, su gran rival por aquel entonces.

«Sería bueno colgar la raqueta después de ganar a un rival como Andre en una final, pero todavía quiero competir. Me encanta jugar», dijo entonces, dando a entender que volvería en 2003. Pero se lo pensó dos veces y ya no volvió a jugar, ya que meses después anunció que aquel fue su último partido como profesional. «Ya no tenía nada que demostrarme y por ese lado fue fácil retirarse, pero a la vez es difícil decir adiós a algo que llevas haciendo tantos años. Estoy encantado por cómo dije adiós. Era el momento», reconoció años después el campeón de 14 grandes.

Otros ejemplos

Jack Nicklaus conquistó el último de sus 18 majors en golf veinte años antes de decir adiós. Tiger Woods pelea por los campos lejos del nivel que lo ecumbró a estrella y sólo participa en torneos de Grand Slam por las secuelas físicas de su accidente de coche de 2021.

Diego Armando Maradona se vio envuelto en mil polémicas en su final entre las suspensiones y sus altas y bajas anímicas. Cristiano Ronaldo está actualmente en la Liga Saudí y sus últimos papeles con la selección en el Mundial y la Eurocopa están haciendo que su figura sea puesta en entredicho. Todo lo contrario a lo que le pasó a Zinedine Zidane, que se marchó con 33 años y todavía a un nivel alto disputando la final del Mundial 2006, aunque expulsado tras propinar un cabezazo a Materazzi.

A otros les acabó picando el gusanillo y en su vuelta ni se acercaron al nivel que les hizo grandes. Le ocurrió a Michael Jordan, que en su ‘last dance’ con los Washington Wizards, por los que fichó tras volver de su segunda retirada de las canchas, ni siquiera alcanzó los playoffs de la NBA. O a Michael Schumacher, que tras ser heptacampeón y decir adiós al automovilismo como una leyenda en Ferrari, volvió y terminó convertido en uno más dentro de la Fórmula 1, logrando un podio en sus tres últimos años con Mercedes.