Nadal cierra un año en blanco en los Grand Slam

Por primera vez en su carrera Rafa Nadal terminará una temporada sin haber ganando ni un solo partido en los cuatro Grand Slam que conforman el calendario.

La renuncia del mallorquín a tomar parte en el US Open a finales de este mes, unida a las del Abierto de Australia y Wimbledon además de la derrota en primera ronda de Roland Garros, provocan que 2024 sea el primer curso sin triunfos desde que debutó en 2003 en los ‘majors’.

«He decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que guardo recuerdos increíbles. Echaré de menos esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en NYC y en la pista Arthur Ashe, pero no creo que pudiera dar mi 100% esta vez. Gracias a todos mis fans estadounidenses en particular, os echaré de menos y nos veremos en otra ocasión», justificó el manacorí en su perfil de la red social ‘X’.

La última victoria de Nadal en un Grand Slam data del 16 de enero de 2023. Fue en primera ronda en Melbourne, contra el británico Jack Draper (7/5, 2/6, 6/4 y 6/1), para iniciar su calvario de lesiones a partir del siguiente encuentro ante el estadounidense Mackenzie McDonald (6/4, 6/4 y 7/5).

Si este ha sido un curso en blanco para el tenista de 37 años, el anterior solamente pudo agregar ese triunfo a los 314, de 358 disputados, que acumula durante su carrera en los grandes.

Desde que Nadal ganó el primero de sus 22 títulos de Grand Slam en Roland Garros (2005), enlazó diez temporadas conquistando, al menos, un entorchado en torneos del máximo rango hasta 2015, con los cuartos de final en Melbourne y París como mejores resultados, además de 2016, con los octavos de final en el Abierto de Estados Unidos como techo. Posteriormente tampoco pudo en 2021, semifinalista en la capital francesa, ni en los ya citados años 2023 y 2024.

El mejor año de Nadal en los ‘majors’ fue 2010. Después de caer en los cuartos de final en el Abierto de Australia, el de Manacor levantó el trofeo de campeón consecutivamente en Roland Garros, Wimbledon y el US Open marcando en Nueva York el hito de cerrar el Grand Slam; es decir, completar su palmarés con, al menos, un título en los cuatro ‘grandes’.

La Laver Cup en el horizonte

Nadal aclaró en el mismo post en ‘X’ que mantiene su participación en la Laver Cup, que este año se disputa en Berlín del 20 al 22 de septiembre. El exnúmero uno fue campeón de la competición por equipos en 2017 y 2019, mientras que participó también en 2022 formando pareja de dobles junto a Roger Federer en el último partido de su carrera.

Acompañarán a Nadal en el equipo europeo Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas.

Suscríbete para seguir leyendo