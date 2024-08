Nadal ya está en Mallorca: «Es momento de descansar»

Rafa Nadal ya está en casa. El tenista mallorquín, eliminado ayer en el doble de los Juegos Olímpicos, ha llegado esta tarde a la isla y ha señalado que su objetivo inmediato es «descansar» y darse un tiempo para analizar cómo ha sido su último año y su regreso a las pistas, para decidir si finalmente se retira o sigue compitiendo.

«Es momento de descansar, de tomarse un tiempo y dentro de unos días poder analizar todo lo que han sido estos meses y saber lo que realmente quiero», ha declarado el manacorí a IB3 TV a su llegada al aeropuerto de Palma, ratificando en sus declaraciones que en París ha vivido «una experiencia muy buena». «El evento es diferente al circuito y lo he disfrutado todo lo que he podido», ha añadido Nadal, que ha sido recibido por su padre, Sebastià.

Las palabras del mallorquín han sido prácticamente las mismas que realizó este miércoles, cuando perdió el dobles junto a Alcaraz y le tocó despedirse de los Juegos. «Ha sido una semana divertida, positiva, no ha terminado de la manera que soñaba, pero esto es el deporte. No he estado al nivel que necesitaba para luchar por las medallas y en el dobles no hemos estado acertados. Hemos tenido una relación fantástica, hemos estado alegres, con intensidad en la pista, pero no ha podido ser. Esto es así. Ya no hace falta analizar mucho más. Yo sólo tengo que analizar cuándo tengo el vuelo de vuelta a casa, me llevo una experiencia para el resto de mi vida», destacó tras la derrota vivida en París el miércoles.