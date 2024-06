La Academia de Rafa Nadal llega a Albania

Albania acogerá un complejo Rafa Nadal Sport Center. La ciudad costera de Durres (a 30 kilómetros de Tirana) albergará un complejo multideporte que implementará la metodología de entrenamiento de la Rafa Nadal Academy by Movistar. Así lo confirmaron tanto Rafa Nadal como el primer ministro de Albania, Edi Rama, tras la reunión en la que se cerró el acuerdo.

Esta próxima apertura, que tiene como principal objetivo desarrollar e impulsar el tenis y el deporte en Albania, reafirmará el compromiso de Rafa Nadal y de todo su equipo de promover los valores en el deporte y la educación en jóvenes y adultos de todo el mundo.

El propio Rafa Nadal se ha mostrado muy satisfecho por el anuncio: “Para nosotros es una alegría anunciar la próxima construcción y apertura de un centro en Albania. El proyecto es increíble y nos ha encantado la visión que tiene el país de fomentar el deporte y sus valores. Estoy convencido de que será un éxito”.

Al lado de un centro del Manchester City

En un encuentro que ha tenido lugar en el recién inaugurado hotel ZEL Costa Brava, el Primer Ministro de Albania Edi Rami ha confirmado que este complejo estará ubicado al lado de un nuevo centro de fútbol del Manchester City y ha tenido palabras de mucho cariño hacia Rafa Nadal: “Hay muchos campeones y grandes profesionales en el mundo del deporte, pero no hay tantos campeones en la vida y en los valores humanos como Rafa. En la distancia siempre he tenido la impresión de que Rafa es un gran hombre, pero ahora al conocerle admiro aún más su modestia y su forma de ser. Creo que el valor de este centro no consistirá solo en aprender a jugar al tenis u otros deportes, sino en ayudar a que los niños y los jóvenes comprendan lo importante que es ser tanto buen profesional como buena persona”.

El Rafa Nadal Sport Center de Albania contará con 12 pistas de tenis, 6 pistas de pádel, una pista polideportiva, gimnasio y zona de wellness, piscina y zona de restauración. Además, contará con una tienda y un museo con algunos trofeos de Rafa Nadal así como objetos donados por grandes deportistas.

Rafa Nadal Sport Centre, el nuevo modelo de expansión Si bien hasta la fecha la expansión internacional se había fraguado mediante academias y complejos denominados Rafa Nadal Tennis Center, ahora nacen los Rafa Nadal Sport Center como una nueva línea de centros deportivos inspirados en la Rafa Nadal Academy (Mallorca) que pueden estar ubicados tanto en complejos vacacionales de alta categoría, ofreciendo un valor añadido a los huéspedes, como en ciudades internacionales, dirigidos a un público residente. En instalaciones deportivas de primera categoría y con una amplia variedad de programas deportivos, los complejos Rafa Nadal Sport Center ofrecerán una experiencia incomparable para los aficionados al tenis y al deporte en general. Tanto niños como adultos podrán beneficiarse de escuelas de tenis y pádel para adultos y niños, así como servicios de fitness, bienestar, salud y restauración, con el objetivo de crear un ambiente deportivo, saludable y familiar. De esta manera, la expansión internacional quedaría conformada de la siguiente manera: Rafa Nadal Academy: España (Mallorca) y Kuwait

España (Mallorca) y Kuwait Rafa Nadal Tennis Center: Grecia, México y Hong Kong

Grecia, México y Hong Kong Rafa Nadal Sport Center: Albania (Próximamente)

Albania (Próximamente) Rafa Nadal Tennis Program: Egipto (Apertura en Septiembre de 2024) El departamento internacional, consolidado tras la entrada de GPF, continúa trabajando en la expansión y apertura de nuevos centros educativos y deportivos enfocados en capacitar a sus alumnos y deportistas en los mismos valores que han guiado a Rafa Nadal hacia el éxito personal y profesional.