Nadal: "Estoy recuperando el placer de jugar y divertirme"

Tras conocerse la gran noticia de la presencia de Rafa Nadalen los Juegos Olímpicos de París, donde participará en individual y dobles, junto a Carlos Alcaraz, el mallorquín ha hablado por primera vez desde su derrota en Roland Garros ante Alexander Zverev.

Lejos de mostrarse dolido, Nadal ha asegurado en una extensa entrevista en L'Equipe, que las últimas semanas le están dando fuerzas para querer seguir intentando competir.

"Siento que estoy recuperando el placer de jugar, de divertirme. Quiero darme la oportunidad de ver si mi físico se mantiene en este nivel o si esto es solo un momento pasajero y empieza a ir mal nuevamente. Me estoy dando tiempo para ver cómo me voy a sentir después de los Juegos Olímpicos y luego veremos qué pasa, qué decisiones tomo" explica el campeón de 22 títulos de Grand Slam sobre la posibilidad de una retirada este mismo año.

Nadal explica que los últimos años han sido duros y que sus pensamientos sobre una retirada han sido más que recurrentes en su cabeza.

"Durante mucho tiempo no me sentí preparado para entrenar y jugar como me hubiera gustado, pero últimamente ha habido una evolución positiva. Llegué a Roland Garros quizás en el mejor momento de los últimos dos años" asegura sobre su estado actual, aunque sin esconder el duro camino que ha tenido que recorrer hasta aquí.

"En numerosas ocasiones. Tenía problemas recurrentes, no podía entrenar, ya no me divertía. Cuando no lo disfruto, cuando estoy demasiado limitado físicamente, pierde todo su significado en el día a día. Absolutamente todo. Y más cuando tienes casi 38 años, cuando tienes una familia y después de la carrera que he tenido" asegura al ser preguntado sobre si ha llegado a pensar en una retirada.

Dupla ilusionante

Pero lejos de mirar al pasado, Nadal solo piensa en lo que está por venir, con el torneo de Bastad y los Juegos Olímpicos como próximos retos. "Quiero jugar a un alto nivel en individuales y sé que si lo logro podré jugar a un buen nivel en dobles” asegura sobre la cita olímpica.

Sobre su dúo con Alcaraz, el tenista de Manacor cuenta que en unos JJOO los dobles son casi tan importantes como el individual, aunque entiende que la situación del tenista murciano es muy distinta a la suya.

"Estamos en diferentes puntos de nuestras carreras. He estado en su piel y sé cómo piensa un jugador como Carlos. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, intentar ganar tanto como sea posible. Mi trabajo es intentar estar preparado para alcanzar el mejor nivel posible antes de participar en un torneo", apunta tras ser preguntado sobre si considera jugar en dobles en el torneo de Bastad.

Favorito Alcaraz

De su compatriota, flamante vencedor en Roland Garros, Nadal habla largo y tendido, asegurando que nadie tiene más opciones que él sobre tierra batida, como ya demostró hace apenas una semana en la Phillipe Chartier. "Estoy feliz por él y por su familia. Es un jugador increíble y una buena persona. Para mí era el gran favorito. Sentí que si Carlos jugaba a su nivel. Es quien tiene mayor capacidad para jugar de diferentes maneras. Y en tierra batida, eso marca la diferencia".

Nadal y Alcaraz formarán una de las parejas más carismáticas y más deseadas en toda la historia del tenis. Sin duda, una de las grandes atracciones de los Juegos Olímpicos, que en apenas 40 días darán inicio en la capital francesa.

Sobre cómo se llegó a forjar la pareja, el balear asegura que no pudo pensarlo demasiado porque no sabía si podría llegar a competir en ellos. "David Ferrer me dijo: 'Si te sientes bien, a Carlos le gustaría jugar dobles contigo. ¿Te animarías?' ¡Por supuesto quedé encantado! No puedo tener un mejor socio que él" apunta para terminar.