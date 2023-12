Rafa Nadal jugará su primer encuentro oficial después de casi un año de baja en un partido de dobles. Será en Brisbane, en donde regresa a la actividad, y formando pareja con su entrenador Marc López, que ha dejado momentánemante su retiro para acompañar al manacorí en su retorno al circuito.

Nadal, que está siendo el gran protagonista del torneo de Brisbane y que este viernes ha sido aclamado por miles de fans en el acto promocional del ATP250, conocerá este sábado tanto a la pareja con la que se enfrentará este domingo, 31 de diciembre, como al primer tenista al que se medirá en el cuadro individual.

Rebaja las expectativas

El mallorquín ha querido rebajar este viernes las expectativas que se han creado en torno a su regreso al circuito. «No espero mucho, sinceramente, lo único que espero es poder salir a la pista, sentirme competitivo y dar lo mejor de mí», advirtió Nadal, que añadió que no se ha fijado«objetivos a muy largo plazo». «No me veo jugando durante mucho tiempo», admitió.

«Quiero intentar darme la oportunidad de ser cada vez más competitivo a medida que avanza la temporada. No soy el jugador que intenta predecir qué tipo de cosas pueden pasar en el corto plazo, y es aún más difícil en un período de tiempo mediano», puntualizó Nadal, que destacó que lo que«realmente posible es intentar disfrutar de la vuelta a las pistas».

La última vez que Nadal jugó en Brisbane fue en 2017 y alcanzó los cuartos de final. Venció a Alexander Dolgopolov y a Mischa Zverev, cayendo ante Milos Raonic.