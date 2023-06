El cumpleaños más triste de Nadal

Rafa Nadal cumple este sábado 37 años. Y, por segunda vez en su carrera, lo hace lejos de Roland Garros, su casa en la última semana de mayo y la primera de junio, y recién operado.

La primera vez fue en 2009, cuando de forma inesperada encajó la primera de sus tres derrotas en el Bois de Boulogne en 112 partidos. Fue ante el sueco Robin Soderling, en los octavos de final (2/6, 7/6, 4/6, 6/7). Era el 31 de mayo de ese año. Acumulaba 31 victorias consecutivas desde su debut en 2005 y 32 sets ganados ininterrumpidamente. Por primera vez iba a celebrar su cumpleaños -23- en Manacor.

Lo mismo que hará hoy, soplar las velas junto a su familia, su mujer Xesca y su hijo Rafel, de ocho meses. Desde el inicio de la temporada de tierra, en Montecarlo, en los primeros días de abril, las dudas sobre su presencia en Roland Garros se fueron incrementando. A cada torneo sobre polvo de ladrillo se acumulaban los comunicados del tenista asegurando que todavía no se encontraba preparado para competir a buen nivel.

Hasta que el pasado 18 de mayo, en una rueda de prensa multitudinaria en su academia en Manacor, saltó la bomba. Nadal no solo renunciaba al torneo que ha conquistado hasta en catorce ocasiones, sino que hacía pública su retirada temporal «para preparar el que creo que será el último año de mi carrera».

A la lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda que se produjo en enero en el Abierto de Australia, en su partido ante el norteamericano McKenzie McDonald, no se le ha encontrado remedio, y, según el tenista, lo mejor era parar para ver cómo evoluciona la lesión. «No merezco terminar así, me esforzaré para que mi final sea de otra manera», dijo con una serenidad impropia del duro momento por el que está pasando. «La decisión de no seguir jugando no la he tomado yo, la ha tomado mi cuerpo, que ha dicho hasta aquí». «Intentaré que mi último año no sea de comparsa, pero, aunque soy una persona positiva, tampoco soy iluso», señaló, consciente de que su regreso a las pistas no será precisamente fácil. Desde el día del anuncio de su retirada temporal, su inactividad es total, sin entrenamientos. «La lesión no ha evolucionado como quería, a lo mejor se tomó una decisión equivocada», continuó, resignado a ver el torneo que tanta gloria le ha dado desde el salón de su casa. Nadal cumple años, 37, muy a su pesar en Manacor.