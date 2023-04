Rafa Nadal no formará parte del elenco que disputará la semana que viene el Conde Godó. El tenista manacorí no se siente "preparado" para reaparecer en el torneo que se disputará del 15 al 23 de abril en el RCT Barcelona-1899. El exnúmero 1 aún no ha encontrado sus mejores sensaciones para su reaparición desde la lesión en el psoas iliaco de la cadera izquierda que sufrió en el pasado Open de Australia cuando fue eliminado en la segunda ronda del torneo, y así lo ha expresado esta mañana en sus redes sociales: "Barcelona es un torneo especial para mí, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre de una sensación única. Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición. Mucha suerte a mi amigo David Ferrer y todo su equipo para esta edición del Godó que seguro será como siempre un éxito a todos los niveles".

