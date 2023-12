Mallorca - Sevilla en directo

No obstante, la situación no es mucho más favorable para el Sevilla, su próximo rival. El conjunto hispalense no ha despegado con la llegada de Diego Alonso. De hecho, el técnico uruguayo todavía no mejora los números de José Luis Mendilibar (8 puntos vs 5 puntos), aunque aún le quedan dos partidos para igualar la misma cantidad de encuentros que el entrenador vasco, aunque con un claro déficit en su trayectoria hasta el momento, y es que el actual inquilino del banquillo rojiblanco todavía no sabe lo que es ganar en LaLiga, algo que está lastrando al equipo y que le tiene hundido en la tabla.