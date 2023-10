Mallorca - Getafe en directo

El triunfo a costa del Celta de Vigo (0-1 en Balaidos) en la vuelta del primer parón de selecciones (mediados de septiembre) no fue suficiente para impulsar al cuadro mallorquinista, que desde entonces se ha abonado al empate (3E 2D), sumando tan solo tres puntos de 15 posibles. Las cosas no mejoran en casa, donde todavía no ha ganado como local (3E 1D).